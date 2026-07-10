ทูลกระหม่อมหญิงฯ เสด็จติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.ปราจีนบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต,แพทย์หญิงณิชาภา สวัสดิกานนท์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้ารับเสด็จ
นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่าจังหวัดปราจีนบุรี ได้น้อมนำพระปณิธานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินการ โดยจัดตั้งอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอ ขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ และความสำเร็จตาม Road map TO BE NUMBER ONE ปราจีนบุรี ภายใต้วิสัยทัศน์ “เด็กปราจีนบุรี เก่ง ดี มีคุณธรรม ห่างไกล ยาเสพติด” ผ่านกลยุทธ์ “เด็กนำผู้ใหญ่หนุน” บรรจุในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชน อายุ 6-24 ปี เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวน 103,729 คน มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวม 386 ชมรม ครอบคลุม 708 หมู่บ้าน จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรปีที่ 3
ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี กล่าวว่าวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2554 ด้วยความร่วมมือจากผู้ใหญ่ใจดี ที่เห็นความสำคัญ ผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่น คณะครูที่เอาใจใส่ ชุมชนมีส่วนร่วม มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีเด็กและเยาวชนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ ทำให้ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี มีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคน สร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างมีสุข