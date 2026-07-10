ชวนฟัง ASEAN เล่าเรื่อง เชื่อมโยงผู้คน แม้ต่างวัฒนธรรมก็เข้าใจกันอย่างอัศจรรย์

ASEAN Connectivity Through Stories จะพาคุณไปเรียนรู้พลังของ “เรื่องเล่า” ที่เชื่อมโยงผู้คน ต่างภาษาต่างวัฒนธรรม ให้เกิดความเข้าใจ ในเรื่องเดียวกันได้อย่างน่าอัศจรรย์
พบกับ 3 นักเล่าเรื่อง ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองว่า ทำไมเรื่องเล่าจากอาเซียนจึงสามารถเดินทางสู่ผู้ชมและนักอ่านทั่วโลก
🖋️ Ratih Kumala ผู้เขียนและผู้เขียนบท Cigarette Girl
🖋️พิม หวังเดชะวัฒน์ ผู้เขียน The Moon Represents My Heart
🎬 ณฐพล บุญประกอบ ผู้กำกับและผู้เขียนบท สงครามส่งด่วน ทนายปีศาจ และอีกหลายผลงานที่คุณชื่นชอบ
📅 6 สิงหาคม 2569 | 13.00–16.00 น.
📍 C asean Auditorium, CW Tower
🗣️ ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ
ลงทะเบียนฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
📌 https://forms.gle/g4DBx1QmdKBWyCCw8
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