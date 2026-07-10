“ซีโฟร์-เจ้าต้น-เซฟ” 3 นักเตะสวนสุนันทา ผงาดติดทัพทีมชาติไทย ลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายคคนะ คำยก (ซีโฟร์), นายธีรศักดิ์ เผยพิมาย (เจ้าต้น) และ นายชวัลย์วิทย์ แซ่เล้า (เซฟ) นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการการกีฬา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ที่ได้รับการคัดเลือกจาก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ติดโผ 25 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดสู้ศึก ASEAN HYUNDAI CUP 2026 ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2569
โดยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศรายชื่อ 25 ขุนพลทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ โดยมี แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือชาวอังกฤษ รับหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอน นำทัพลุยศึก “ช้างศึก” เดินหน้าล่าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026
สำหรับ 3 นักเตะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย
นายคคนะ คำยก (ซีโฟร์) ลงเล่นตำแหน่ง กองกลาง สังกัดสโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด
นายธีรศักดิ์ เผยพิมาย (เจ้าต้น) ลงเล่นตำแหน่ง กองหน้า สังกัดสโมสร การท่าเรือ เอฟซี
นายชวัลย์วิทย์ แซ่เล้า (เซฟ) ลงเล่นตำแหน่ง กองกลาง สังกัดสโมสร Prime Bangkok
ทั้งสามคนถือเป็นผลผลิตของสาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการการกีฬา ที่สามารถก้าวสู่เวทีฟุตบอลอาชีพและได้รับความไว้วางใจติดทีมชาติไทย สะท้อนศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการพัฒนานักกีฬาสู่ระดับประเทศ
ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม ทีมชาติไทยอยู่ใน กลุ่ม B ร่วมกับ สปป.ลาว, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ และเมียนมา โดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้
25 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.00 น. : ไทย พบ สปป.ลาว ณ สนามกีฬาแห่งชาติ สปป.ลาว
1 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. : ไทย พบ มาเลเซีย ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน
4 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. : ไทย พบ ฟิลิปปินส์ ณ สนาม New Clark City ประเทศฟิลิปปินส์
8 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. : ไทย พบ เมียนมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนประชาคมสวนสุนันทา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และแฟนฟุตบอลชาวไทย ร่วมส่งแรงใจเชียร์ “ซีโฟร์-เจ้าต้น-เซฟ” พร้อมทัพ ช้างศึก ให้ก้าวไปสู่การคว้าแชมป์ ASEAN HYUNDAI CUP 2026 และสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย
🔴 เส้นชัย… ที่สวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ ผู้ช่วยพลิกโฉมกิจการนักศึกษา สู่ความสำเร็จด้านกีฬา …อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://kcc.ssru.ac.th/articles/145
ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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