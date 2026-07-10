โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เปิดตัว KNEE REPAIR CENTER ศูนย์ซ่อมเข่าแห่งแรก ยกระดับการรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยเทคนิค UKA พร้อมแต่งตั้ง Brand Ambassador ด้าน Knee Repair คนแรกในอาเซียน
โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จัดพิธีเปิด KNEE REPAIR CENTER (ศูนย์ซ่อมเข่า) อย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ด้วยแนวคิด “ซ่อมเข่าแทนเปลี่ยนเข่า” (Knee Repair Instead of Knee Replacement) ผ่านเทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเฉพาะส่วน หรือ Unicompartmental Knee Arthroplasty (UKA) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการรักษาที่ช่วยสงวนโครงสร้างข้อเข่าธรรมชาติ ลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ฟื้นตัวได้รวดเร็ว และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.พิทักษ์พล บุญยมาลิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ ผู้แทนจาก JUST Medical ประเทศจีน ตลอดจนพันธมิตรทางการแพทย์และแขกผู้มีเกียรติจากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
ภายในงานมีการนำเสนอวิสัยทัศน์ และนวัตกรรมด้านการรักษาข้อเข่าเสื่อมผ่านวิดีทัศน์ “Innovative Treatment for Osteoarthritis with UKA and Its Success” รวมถึงการบรรยายพิเศษโดย น.ท.นพ.เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผู้ชำนาญการด้านการรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยเทคนิค UKA ซึ่งได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ทางคลินิก และแนวทางการรักษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย
อีกหนึ่งไฮไลท์ สำคัญของงาน คือการบรรยายด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการรักษาข้อเข่าจาก JUST Medical (China) ซึ่งสะท้อนความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาให้ก้าวสู่ระดับสากล
ในโอกาสเดียวกัน JUST Medical ได้ประกาศแต่งตั้ง น.ท.นพ. เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์ เป็น JUST Medical Brand Ambassador – Knee Repair ซึ่งนับเป็น Brand Ambassador ด้าน UKA Knee Repair คนแรกในภูมิภาคอาเซียน สะท้อนถึงความชำนาญ ประสบการณ์ และการยอมรับในระดับนานาชาติด้านการรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยเทคนิค UKA
หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบตำแหน่ง ผู้บริหาร คณะแพทย์ ผู้แทนจาก JUST Medical และแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมพิธีเปิด KNEE REPAIR CENTER ณ ศูนย์ซ่อมเข่า ชั้น 3 โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการ เครื่องมือ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และศักยภาพของศูนย์ในการดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมอย่างครอบคลุมทุกขั้นตอนการรักษา (ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษา ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพ)
การจัดตั้ง KNEE REPAIR CENTER ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านกระดูกและข้อ (Center of Excellence) ด้วยทีมศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการ เทคโนโลยีการรักษาที่ได้มาตรฐานสากล และมาตรฐานการดูแลรักษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาเคลื่อนไหว ใช้ชีวิต และทำกิจกรรมที่รักได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง