แมคไทยคว้าสิทธิ์ ‘แมคโดนัลด์’ อีก20ปี ตั้งเป้าเพิ่มสาขา 500 จุดทั่วไทย สร้างงาน6พันอัตรา

แมคไทยคว้าสิทธิ์ ‘แมคโดนัลด์’ อีก 20 ปี ตั้งเป้าเพิ่มสาขา 500 จุดทั่วไทย สร้างงาน 6 พันอัตรา
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ บริษัท แมคไทย จำกัด ธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน (QSR) ภายใต้แบรนด์ แมคโดนัลด์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทได้รับสิทธิ์บริหารแฟรนไชส์ในประเทศไทยแต่เพียงรายเดียวต่อเนื่องอีก 20 ปี สะท้อนความเชื่อมั่นของแมคโดนัลด์ คอร์ปอเรชั่น ที่มีต่อศักยภาพของตลาดไทยและความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจของแมคไทย โดยหลังจากนี้ แมคโดนัลด์ ประเทศไทย พร้อมเดินหน้าเต็มที่เพื่อยกระดับประสบการณ์แห่งความสุข (Feel-Good Moments) ให้กับลูกค้า ผ่านการส่งมอบเมนูคุณภาพ การบริการที่ทันสมัย นวัตกรรมดิจิทัล และความคุ้มค่าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค ยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุม
เพื่อขับเคลื่อนแบรนด์ไปสู่อนาคต แมคโดนัลด์ ประเทศไทย ได้วางแนวทางการดำเนินงานเชิงรุกผ่านแกนหลักสำคัญ ดังนี้ 1.Double the Network เป้าขยายสาขาโตเท่าตัวภายในปี 2576 จากปัจจุบันมีกว่า 245 สาขาทั่วประเทศ เน้นเข้าถึงทำเลศักยภาพสูงทั่วประเทศ ทั้งในเมืองหลัก เมืองรอง และพื้นที่ชุมชน 2.Empowering Local Economy (สร้างงาน สร้างอาชีพ) แผนขยายธุรกิจครั้งใหญ่นี้ คาดช่วยสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับคนไทยเพิ่มขึ้นอีกกว่า 6,000 อัตรา พร้อมยกระดับมาตรฐานทักษะแรงงานในธุรกิจบริการสู่ระดับสากล และ 3.Sustainable Growth (เติบโตร่วมกับชุมชน) มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น ผ่านการผนึกกำลังและสนับสนุนพันธมิตรคู่ค้าในประเทศไทย ซึ่งเป็น Local Suppliers ที่มีมาตรฐานการผลิตขั้นสูง ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการเติบโตเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืน
นายวิชา กล่าวว่า นอกจากการขยายธุรกิจ แมคโดนัลด์ ประเทศไทย ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรรมการให้บริการ การยกระดับประสบการณ์ลูกค้าทั้งภายในร้านและผ่านช่องทางดิจิทัล ตลอดจนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความคุ้มค่า และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยในทุกไลฟ์สไตล์ เชื่อมั่นว่าการได้รับสิทธิ์บริหารแฟรนไชส์ต่อเนื่องในระยะยาวครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงโอกาสในการขยายธุรกิจ แต่ยังเป็นความรับผิดชอบในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกับประเทศไทย ทั้งในมิติของการลงทุน การสร้างงาน การพัฒนาบุคลากร และการสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น เราพร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคชาวไทยในทุกมิติ