เครือซีพีจัด “วันซีพีปลูกรัก 2569” รวมพลังแห่งรัก เชื่อมใจครอบครัว

กรุงเทพฯ 10 กรกฎาคม 2569 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) จัดกิจกรรม “วันซีพีปลูกรัก ประจำปี 2569” (CP Family Day 2026) ภายใต้แนวคิด “รักแล้ว…ต้องบอก” (Growing Love Together) เพื่อสืบสานวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความรัก ความกตัญญู ความเมตตา และการดูแลกัน พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความหมาย ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมความผูกพันทั้งในครอบครัว องค์กร และสังคม “วันซีพีปลูกรัก” จัดขึ้นเป็นประจำในวันที่ 28 มิถุนายนของทุกปี จากดำริของ นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ผู้เป็นแบบอย่างของความรัก ความเมตตา และความเสียสละ รวมถึงสืบสานเจตนารมณ์ของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าของความกตัญญูต่อบุพการี ครอบครัว ผู้มีพระคุณ และเพื่อนร่วมงาน จนกลายเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมสำคัญขององค์กร ภายในงาน ผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว ได้ร่วมกิจกรรมหลากหลายที่ออกแบบเพื่อสร้างช่วงเวลาแห่งความรักและความผูกพัน อาทิ การเขียนข้อความแห่งความรักและความกตัญญูบน “ต้นไม้แห่งความรัก” การเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและธุรกิจของเครือซีพี ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค รวมถึงการร่วมรับฟังบทเพลง “ความรักจักรวาล” ซึ่งประพันธ์โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ ถ่ายทอดแนวคิดเรื่องความรัก ความเมตตา และความเชื่อมโยงของผู้คนกับสรรพสิ่ง
นายศุภชัย กล่าวว่า วันซีพีปลูกรักเป็นวันที่ทุกคนร่วมกันรำลึกถึงคุณค่าของความรัก ความเมตตา และความเสียสละ ซึ่งคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ได้ถ่ายทอดไว้เป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิต และเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรซีพี พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของผู้เป็นแม่ ผู้เปรียบเสมือนผืนดินที่หล่อเลี้ยงให้ครอบครัวเติบโต แม้เวลาจะผ่านไป แต่ความรัก ความเสียสละ และคุณงามความดี ยังคงส่งต่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ลูกหลานและผู้คนรอบข้าง
นายศุภชัยกล่าวว่า คำสอนของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ที่กล่าวว่าบุคคลสำคัญที่สุดในชีวิตคือ “คุณแม่และภรรยา” สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของผู้ที่อยู่เบื้องหลังความเข้มแข็งของครอบครัว และตอกย้ำคุณค่าของความกตัญญู ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต เช่นเดียวกับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการระลึกถึงผู้บริหารและพนักงานผู้ทุ่มเทสร้างคุณค่าให้กับองค์กรมาโดยตลอด
“ครอบครัวไม่ได้หมายถึงเพียงคนในบ้าน แต่หมายถึงทุกคนที่เชื่อมโยงกันด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดี ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือสังคมรอบตัว เพราะทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน” นายศุภชัยกล่าว
นายศุภชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ชีวิตที่มีความสุขและสมดุลประกอบด้วยสามองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ความรักและความเมตตา ความมั่นคง และความฝัน โดยความฝันที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความรักและความเมตตาเป็นรากฐาน พร้อมเน้นย้ำว่า แม้ความสำเร็จในการทำงานจะมีความสำคัญ แต่บทบาทของการเป็นลูกที่ดี พ่อที่ดี หรือแม่ที่ดี มีคุณค่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะครอบครัวที่เข้มแข็งคือจุดเริ่มต้นของการสร้างคนที่มีคุณภาพ และนำไปสู่การสร้างองค์กรและสังคมที่เข้มแข็ง
นายศุภชัยเปรียบเทียบแนวคิด “ปลูกรัก” ว่าไม่ต่างจากการเพาะปลูกที่ต้องอาศัยการดูแลอย่างต่อเนื่อง ความรัก ความสัมพันธ์ และความผูกพัน ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว แต่เป็นสิ่งที่ต้องบ่มเพาะและเติมเต็มอยู่เสมอ พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนหันกลับมาใช้เวลากับครอบครัว ดูแลสุขภาพกายและใจ และร่วมกันสร้างสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีต่อกัน
ด้านนางสาวอภิญญา สินสัตยกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านพัฒนาความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะตัวแทนเพื่อนพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “ความผูกพันที่มีต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์เกิดขึ้นจากสามสิ่งสำคัญ ได้แก่ โอกาสที่องค์กรเปิดพื้นที่ให้ได้เรียนรู้และเติบโต ผู้คนที่ดีซึ่งได้ร่วมงานและร่วมแบ่งปันประสบการณ์อันมีคุณค่า และความรู้สึกของการเป็น ‘ครอบครัว’ ที่ทุกคนดูแลและเกื้อกูลกันเสมอมา จึงทำให้เครือซีพีไม่ใช่เพียงสถานที่ทำงาน แต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การเติบโต และการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย”
ภายในงานยังเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่น เริ่มต้นด้วยการขับร้องบทเพลง “ความรักจักรวาล” โดยนางสาวปราชญา ศิริพงษ์สุนทร บทเพลงที่ได้รับการประพันธ์โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เรียบเรียงเนื้อร้องและทำนองโดยนายกฤษณศักดิ์ กันตธรรมวงศ์ เพื่อถ่ายทอดแนวคิดว่าความรักที่แท้จริงเกิดจากความเมตตาและการปรารถนาดีต่อผู้อื่น ตามด้วยกิจกรรม “1 นาทีแห่งความรัก” และการร่วมเขียนข้อความบนการ์ดเพื่อนำไปแขวนบนต้นไม้แห่งความรัก ซึ่งแบ่งเป็น 3 ความหมาย ได้แก่ รักครอบครัว รักองค์กร และรักสังคม รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานจากแต่ละกลุ่มธุรกิจที่มาร่วมงานพร้อมครอบครัวได้ร่วมสัมผัสนวัตกรรม เทคโนโลยี และเบื้องหลังการทำงานของธุรกิจในเครือซีพีอย่างใกล้ชิด ผ่านการเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเครือเจริญโภคภัณฑ์ COE Labs, Digital & AI Research and Innovation Center by True และสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16
กิจกรรมวันซีพีปลูกรักสะท้อนความมุ่งมั่นของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ “คน” ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ โดยเชื่อว่าความรัก ความกตัญญู และความเมตตา คือพลังสำคัญในการหล่อหลอมคน ครอบครัว องค์กร และสังคม ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนร่วมกัน