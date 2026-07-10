“รมว.สุชาติ” สั่งขยายผลจับกุมขบวนการค้าไม้เถื่อน ล่านายทุนข้ามชาติ ปราบเด็ดขาด (ประมาณ 80 ตัวอักษร)

10 กรกฎาคม 25569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากกรณีการจับกุมขบวนการลักลอบขนไม้เถื่อนบริเวณบนถนนสายเอเชีย ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ขณะที่ขบวนการดังกล่าวกำลังขับมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า ยกระดับมาตรการสืบสวนขยายผล เพื่อกวาดล้างและทลายเครือข่ายกลุ่มนายทุนข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบค้าไม้มีค่าอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยเน้นย้ำให้บังคับใช้กฎหมายขั้นสูงสุดและปราบปรามผู้กระทำผิดทุกรายโดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อปกป้องและทวงคืนผืนป่าอันเป็นสมบัติของชาติคืนแผ่นดิรน
ด้านนายอรรถพล เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งสำคัญนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการรายงานของ นายชัยชาญ ศรียงค์ ประธานคณะทำงานตรวจสอบ ตรวจยึด และดำเนินคดี กรณีกลุ่มนายทุนต่างชาติลักลอบค้าไม้มีค่าข้ามชาติ ซึ่งได้ระบุถึงความคืบหน้าในการแกะรอยขบวนการนี้ว่า เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและบูรณาการข้อมูลเชิงลึกร่วมกับ เจ้าหน้าที่สืบสวนคดีพิเศษ (DSI) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.)
จากการติดตามพฤติการณ์ของกลุ่มขบวนการดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง พบข้อมูลแน่ชัดว่ากลุ่มอาชญากรกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมลักลอบเข้าไปตัดไม้มีค่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ รวมถึงพื้นที่ป่าที่ไม่มีเอกสารสิทธิครอบครอง ก่อนจะทำการแปรรูปและใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ลำเลียงไม้เถื่อนเหล่านั้นออกจากพื้นที่ป่าเพื่อส่งขายต่อ เมื่อได้ข้อมูลและทิศทางการเคลื่อนย้ายที่แน่ชัด คณะเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ประสานงานและสนธิกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ในการวางแผนดักซุ่มและสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียง จนกระทั่งสามารถตรวจพบและสกัดจับกุมกลุ่มรถเป้าหมายได้สำเร็จ บริเวณบนถนนสายเอเชีย ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ขณะที่ขบวนการดังกล่าวกำลังขับมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
จากการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ สามารถควบคุมตัวผู้กระทำความผิดได้ทั้งหมด จำนวน 4 คน พร้อมทั้งทำการตรวจยึดยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำความผิดและลำเลียง ประกอบด้วย รถบรรทุกหกล้อ ทะเบียนจังหวัด ตาก (ยานพาหนะหลักที่ใช้บรรทุกไม้ท่อนผิดกฎหมาย) รถกระบะ 4 ประตู ทะเบียน จังหวัดหนองคาย (ยานพาหนะที่ใช้ในการขับนำทางและดูต้นทางเพื่อหลบเลี่ยงด่านตรวจ) โดยผู้ต้องหาทั้ง 4 รายจับกุมให้การรับสารภาพว่า ไม้ท่อนทั้งหมดที่อยู่บนรถบรรทุกนั้น ถูกลักลอบตัดและขนย้ายมาจากพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีเป้าหมายที่จะนำไปส่งยังโกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อทำการพักไม้ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการฟอกไม้และส่งออกต่อไป
คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด นำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อลงบันทึกประจำวันและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด ในขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด และจะรายงานผลความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วนต่อไป