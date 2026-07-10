นายกฯ เยือนหาดใหญ่ เร่งฟื้นฟูคลองระบายน้ำ ร.1 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2569) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจสอบสภาพคันคลองระบายน้ำ ร.1 ซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญในการรองรับและเร่งระบายน้ำจากพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายชูศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นายสิทธิพร เพชรศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
จากสถานการณ์อุทกภัยช่วงปลายปี 2568 ที่ผ่านมา ส่งผลให้คลองระบายน้ำ ร.1 ในพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ต้องรองรับปริมาณน้ำมากเกินกว่าศักยภาพที่ออกแบบไว้ หลังสถานการณ์คลี่คลาย กรมชลประทานได้เร่งลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสียหายของคลองระบายน้ำ ร.1 อย่างต่อเนื่อง พบว่าในหลายช่วงของคลองได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวจนเกิดการกัดเซาะฐานรากและโครงสร้างคอนกรีต ส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายจุด จึงได้จัดทำแผนฟื้นฟูและเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 และเดือนพฤษภาคม 2569 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและยกระดับประสิทธิภาพระบบระบายน้ำอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อซ่อมแซมจุดที่ชำรุดเสียหาย
กรมชลประทาน ได้เสนอโครงการซ่อมแซมระบบระบายน้ำและอาคารประกอบคลองระบายน้ำ ร.1 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายตลอดแนวคลอง ระยะทางรวม 14 กิโลเมตร ครอบคลุมการซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตที่แตกร้าวและทรุดตัว การเสริมความแข็งแรงของโครงสร้าง การปรับปรุงถนนเลียบคลอง และการซ่อมแซมจุดที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อให้คลองระบายน้ำสามารถกลับมาทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในส่วนของแผนพัฒนาระยะยาว กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้เสนอแผนปรับปรุงระบบระบายน้ำในภาพรวมของจังหวัดสงขลา จำนวน 243 รายการ และโครงการขุดลอกคลองเพิ่มเติมอีก 14 สาย เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ ลดความเสี่ยงจากอุทกภัย และเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของพื้นที่ในระยะยาว
แม้ปัจจุบันจะอยู่ระหว่างการรอรับการจัดสรรงบประมาณ กรมชลประทานก็ไม่ได้หยุดนิ่ง โดยได้เร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเสริมแนวคันดินในจุดเปราะบาง ซ่อมแซมผิวถนนเลียบคลองในจุดวิกฤต กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมถึงขุดลอกตะกอนดินในบางช่วง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและเตรียมความพร้อมรองรับฤดูฝนปีนี้อย่างเต็มศักยภาพ ลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมชลประทานดำเนินงานแก้ไขปัญหาฟื้นฟูคลอง ร.1 โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขจุดวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นลำดับแรกทันทีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณที่จำเป็นโดยด่วน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จทันหน้าฝนที่จะมาถึง
ด้านอธิบดีกรมชลประทาน ยืนยันกรมชลประทาน พร้อมเดินหน้าฟื้นฟูโครงการได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อยกระดับศักยภาพระบบระบายน้ำของจังหวัดสงขลา ลดผลกระทบจากอุทกภัย และสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป