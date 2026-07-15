HUB สวนดุสิต ร่วมเปิดเวทีวิชาการ ชูงานวิจัย Future Food & Tourism สร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับเชิญให้ร่วมเสวนาวิชาการในงาน “THE POWER OF SDU: Future Food & Tourism : คิดงานวิจัยให้ทันโลก ผ่านเลนส์สวนดุสิต” เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ณ Multipurpose Space ชั้น 1 อาคาร One World Library มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมขับเคลื่อนอนาคตด้านอาหารและการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล จัดโดย ถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมด้วย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์และมุมมองการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม ขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัย และนวัตกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหาร บรรยายพิเศษหัวข้อ “รากฐานสวนดุสิตสู่การขับเคลื่อนอาหารในอนาคตและการท่องเที่ยวของประเทศไทย” พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด ผู้ทรงคุณวุฒิระดับสากลด้าน Innovation Economics and Policies ที่ร่วมสะท้อนบทบาทของนโยบายภาครัฐและเศรษฐศาสตร์นวัตกรรมในการผลักดัน Gastronomy Policy สู่ระดับนานาชาติ
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการเสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง ผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ศรีแสง และ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้และตัวอย่างการนำงานวิจัยไปใช้จริงในมิติของอาหารแห่งอนาคต การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร
ประเด็นสำคัญของการเสวนาประกอบด้วย Future Food Research, Wellness Tourism, Gastronomy Tourism, งานวิจัยผ่านเลนส์ SDU และ Networking & Discussion โดยมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ และชุมชน เพื่อผลักดันงานวิจัยให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและความต้องการของโลกยุคใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง กล่าวว่า การพัฒนา Future Gastronomy Tourism ไม่ใช่เพียงการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านอาหาร แต่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าและยั่งยืนบนแนวคิด Low Carbon Gastronomy Tourism โดยคัดเลือกวัตถุดิบท้องถิ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงจานอาหาร เพื่อยกระดับอัตลักษณ์อาหารไทยสู่มาตรฐานสากล และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น World Class Destination ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร
นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอผลงานวิจัยที่สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริง อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ “Toffy Cake ไข่ผำ” ซึ่งยกระดับวัตถุดิบพื้นบ้านสู่ Sustainable Food การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Soft Power เช่น ฝอยทองกรอบเพื่อสุขภาพ และ ขนมฝรั่งกุฎีจีน รวมถึงการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคเอกชนและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม
เวทีเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา และประชาชนจำนวนมาก สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านอาหารและการท่องเที่ยว พร้อมผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ไทย และสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศในอนาคต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง อาจารย์ปรจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 295 ถนนราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 เลขานุการโครงการ ดร.นวนันทน์ ศรีสุขใส โทรศัพท์ 080-228-2290 / 02-244-5972 เว็บไซต์ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต https://hubgastro.com/
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