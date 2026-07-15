โครงการชลประทานบุรีรัมย์ เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2569

โครงการชลประทานบุรีรัมย์ เดินหน้าติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2569 พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและกระจายน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคการเกษตร
นายราเมศ พวงพรหม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำ พร้อมตรวจเยี่ยมสถานีสูบน้ำลำปลายมาศ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามการดำเนินงานขุดลอกเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ รวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน อาคารระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ และคลองส่งน้ำต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการผันน้ำและส่งน้ำให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งในช่วงฤดูฝนและต่อเนื่องไปจนถึงฤดูแล้ง โดยมีนายสมบูรณ์ สุธีระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่
นอกจากนี้ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ได้นำคณะสำรวจสภาพการผันน้ำและเส้นทางการไหลของน้ำในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการใช้น้ำในแต่ละช่วงเวลา พร้อมจัดทำแผนกักเก็บและระบายน้ำอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำ รองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานเชิงรุกในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบชลประทานให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำของภาคเกษตรกรรม อุปโภคบริโภค และช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนน้ำ สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์อย่างยั่งยืน