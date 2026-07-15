กรมชลประทานร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดฟื้นฟูระบบนิเวศท้ายเขื่อนกิ่วลม สร้างความสมดุลแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 เดินหน้าส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งน้ำ โดยนายกุลธร รัตนเสรี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มอบหมายให้หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อรักษาระบบนิเวศบริเวณท้ายเขื่อนกิ่วลม ประจำปี 2569 ณ เขื่อนกิ่วลม ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณท้ายเขื่อนกิ่วลม อันเป็นการช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างความสมดุลของระบบนิเวศ และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่
ในการนี้ นายกล้าหาญ อินต๊ะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมชลประทานให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนในระยะยาว