เอลนีโญ ทำฝนผันผวน “สุชาติ” สั่งกรมทรัพยากรน้ำ ลุยช่วยประชาชนทุกพื้นที่

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2569) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในการดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยสั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำติดตามผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิด จากสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้ฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ ขณะที่บางพื้นที่กลับเผชิญฝนตกหนักเฉพาะแห่งและน้ำหลากฉับพลัน ระดมสรรพกำลัง เครื่องจักร เครื่องมือ และบุคลากร ลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ ลดผลกระทบต่อพื้นที่เกษตร และเสริมความพร้อมในการรับมือทั้งภัยแล้งและอุทกภัย
นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรน้ำได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ปี 2568–2569 อย่างเข้มข้น เพื่อรองรับผลกระทบจากเอลนีโญที่ทำให้สถานการณ์ฝนมีความผันผวนมากขึ้น โดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งกว่า 50 ล้านไร่ และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 20.85 ล้านไร่ พร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ 399 เครื่อง เครื่องจักรกลกว่า 240 สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งมีสถานีเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม 2,275 สถานี สถานีโทรมาตร อุทกวิทยาและกล้อง CCTV รวมกว่า 1,000 สถานี และสถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็ก 293 แห่ง ตลอดจนศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า 11 จุด ศูนย์ผลิตและบริการน้ำสะอาด 60 จุด จุดสูบน้ำช่วยเหลือภาวะน้ำแล้ง-น้ำท่วมกว่า 500 จุด พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เกือบ 500 คน และเครือข่ายภาคประชาชนอีก 2,300 คน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงปัจจุบัน กรมทรัพยากรน้ำได้ช่วยเหลือภาวะน้ำแล้งใน 36 จังหวัด สูบน้ำช่วยเหลือรวม 23.25 ล้านลูกบาศก์เมตร แจกจ่ายน้ำแล้วกว่า 9 ล้านลิตร ช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 140,000 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่เกษตรและชุมชนกว่า 190,000 ไร่ ขณะเดียวกัน ได้ช่วยเหลือภาวะน้ำท่วมใน 35 จังหวัด สูบน้ำช่วยเหลือรวมกว่า 55 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือประชาชนกว่า 400,00 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่เกษตรและชุมชนเกือบ 130,000 ไร่ สะท้อนถึงการทำงานเชิงรุกของกรมทรัพยากรน้ำในการนำนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้รวดเร็ว ตรงจุด และลดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ได้มากที่สุด