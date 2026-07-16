ไทยเฮิร์บ ฟอร์ ไลฟ์ สัมมนาร่วมธนาคารออมสิน ส่งเสริมการออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 นางสาวโยษิตา ธรรมใจ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยเฮิร์บ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดอบรมสัมมนา ณ Maria Garden Restaurant เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานด้านการออมเงิน การวางแผนทางการเงิน และการสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยได้รับเกียรติจากคุณไปรยา ยโสธร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ พร้อมด้วย ดร.ภาคภูมิ และ ด.ช.ภาค เดชสกุลฤทธิ์ คุณอภิสิทธิ์ ธรรมใจ และคุณสุจิตราภรณ์ อธิธเนสตวงสิน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
บริษัท ไทยเฮิร์บ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด เป็นธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยทีมงานผู้หญิงทั้งหมด ภายใต้แนวคิดการเป็นองค์กรของหญิงเก่ง (Working Woman) ที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทยให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัย และนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับสมุนไพรไทยให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เด่นของบริษัทฯ ได้แก่ ขมิ้นชันกัมมี่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดขมิ้นชันในรูปแบบกัมมี่ที่รับประทานง่าย ช่วยบำรุงตับและดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ อสุรโอสถ ยังเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สำคัญที่พัฒนาต่อยอดจากตำรับสมุนไพรภูมิปัญญาไทยพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยนำองค์ความรู้ดั้งเดิมมาผสานกับกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงคุณค่าของสมุนไพรไทยได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และสอดรับกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน พร้อมทั้งร่วมอนุรักษ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาไทยสู่ระดับสากล
นางสาวโยษิตา กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของตนวันที่ 11 กรกฎาคม ได้จัดสัมมนานอกสถานที่ให้แก่พนักงานของบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนบุคลากร พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณไปรยา ยโสธร ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการออมเงิน การวางแผนทางการเงิน และการสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการรายรับ-รายจ่าย และสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ตนเองและครอบครัว”
นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการออมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นางสาวโยษิตาได้มอบเงินจำนวน 11,000 บาท ให้แก่พนักงานทุกคน ประกอบด้วย นางสาวเบญจารี ชำนิสูงเนิน นางสาวศิรินภา ผาสพ นางสาว Naw Tin Tin Khaing นางสาวระพีพัฒน์ สะสันติ นางสาวเบญญา มะรังสี นางสาวชลธิชา กฤษณะปิยะวรรณ นางสาวธิดาวรรณ สุวรรณเพชร นางสาวปิยนันท์ พิกุลขาว นางสาวอภิชญา ขอพึ่งไพรพนา และนางสาวอรพินธ์ ดวงแก้ว เพื่อนำไปเปิดบัญชีเงินฝากหรือเริ่มต้นการออมกับธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก โดยการมอบเงินในครั้งนี้นับเป็นของขวัญวันเกิดที่มุ่งสร้างคุณค่าและประโยชน์ในระยะยาว มีเจตนารมณ์ในการปลูกฝังวัฒนธรรมการออม ส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวินัยทางการเงิน และมีความพร้อมสำหรับอนาคต อันสะท้อนถึงความตั้งใจในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
คุณไปรยา กล่าวเพิ่มเติมว่า “การออมถือเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับ แนวพระราชดำริด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงเน้นการดำเนินชีวิตด้วยความพอประมาณ มีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี โดยเริ่มต้นจากการรู้จักวางแผนการใช้จ่ายและออมเงินอย่างสม่ำเสมอ แม้จะเป็นจำนวนไม่มากก็สามารถต่อยอดความมั่นคงในอนาคตได้ พร้อมแนะนำให้ประชาชนเลือกใช้เครื่องมือการออมที่เหมาะสมกับตนเอง อาทิ สลากออมสิน ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างวินัยในการออมแล้ว ยังมีโอกาสได้รับรางวัลควบคู่กับการรักษาเงินต้น ทำให้การออมเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่าย และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนทุกช่วงวัยให้หันมาออมเงินอย่างต่อเนื่อง”
“ขอขอบคุณ ดร.ภาคภูมิ เดชสกุลฤทธิ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท ไทยเฮิร์บ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด และผู้บริหารมูลนิธิเจษฎาเทคนิคมิวเซียม ที่ได้ประสานงานและเชิญ คุณไปรยา ยโสธร ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการออมและการวางแผนทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สามารถนำหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเชื่อว่าการน้อมนำ แนวพระราชดำริด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) มาปรับใช้ ควบคู่กับการใช้จ่ายอย่างพอประมาณ มีเหตุผล และการออมอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมอย่างยั่งยืน” นางสาวโยษิตา กล่าวปิดท้าย