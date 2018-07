เปิดคลิป อาลัย ‘จ่าแซม’ สู่สวรรค์-ความดีจะอยู่ในใจชั่วนิรันดร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ‘Thai NavySEAL’ โพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอ ร่วมส่ง “นาวาตรีสมาน กุนัน”….. สู่สวรรค์คุณความดีของท่าน จะอยู่ในใจเราชั่วนิรันดร์

We all please send “ Lieutenant Commander Saman Kunan”… to heaven today. His dedication shall be forever remembered!

ก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรีสมาน กุนัน หรือจ่าแซม อดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิต 13 ทีมหมูป่าอะคาเดมีที่ถ้ำหลวง โดยมีการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพที่ ที่วัดหนองคู จ.ร้อยเอ็ด เวลา 16.00 น.