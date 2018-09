รมว.คมนาคมชี้ 4 ปีภาคอีสานเดินทางสะดวก ผุดรถไฟรางเบา-ความเร็วสูง

เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งไทยระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ภายใต้ชื่อ One Transport for All 2018 : On the Move พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ คมนาคม 4 ปี + อนาคตเพื่ออีสานยั่งยืน โดยมีนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ร่วมกิจกรรม

นายอาคมระบุถึงการคมนาคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอีก 4 ปี ข้างหน้าและในอนาคตนั้นจะมีการพัฒนาระบบคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวก ความรวดเร็วในการเดินทาง ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นรถไฟรางเบานครราชสีมาและจขอนแก่น รถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ – นครราชสีมา – หนองคาย การแก้ปัญหาจราจรในเมืองอุบลราชธานีกับทางลอดแยกดงอู่ผึ้ง รวมไปถึงโครงการสำคัญในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่กระทรวงคมนาคมกำลังเร่งผลักดันให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เช่น การก่อสร้างถนนจากท่าอากาศยานนครพนม – สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คำม่วน) เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม โครงการศูนย์การขนส่งสินค้าชายแดนเพื่อเป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าผ่านทางสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 ระหว่างประเทศไทยกับเวียดนาม จีน และ สปป.ลาว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นประตูการค้าหลักและเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ