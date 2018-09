จ่อเสนอยูเนสโก ยก ‘เชียงใหม่’ เมืองมรดกโลก ชี้ ไม่ได้ฉุด จว.ถอยหลัง หวังช่วย ปชช.กินดีอยู่ดี

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 กันยายน ที่ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม และยุทธศาสตร์บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม มช. เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติด้านมรดกโลก-Integration of Historic and their Natural Settings for Sustainable Development ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2561 ที่ จ.เชียงใหม่

คุณสิริกิติยา เจนเซน ที่ปรึกษาโครงการเชียงใหม่สู่มรดกโลก กล่าวว่า มีคำถามมากมายว่าเชียงใหม่พร้อมขึ้นเป็นมรดกโลกหรือไม่ ต้องบอกว่าเชียงใหม่มีความหลากหลายด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่และยาวนาน มีความโดดเด่นทั้งในแง่โบราณสถานและวัฒนธรรมที่ดีงาม และที่สำคัญคือมีธรรมชาติ มีดอยสุเทพเป็นประหนึ่งป่าศักดิ์สิทธิ์ของผู้คน ดังนั้นการจะบูรณาการประวัติศาสตร์และการตั้งค่าตามธรรมชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันผลักดันให้เชียงใหม่ก้าวสู่เมืองมรดกโลกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และรักษาไว้ให้เกิดความยั่งยืน ก้าวไปพร้อมกับแผนการพัฒนาเมืองที่มีความเจริญเติบโตทันสมัยแต่มีคุณค่าสูงทางด้านจิตใจและจิตวิญญานของโลก

ทั้งนี้ ดร.กามินี วิจิสุริยะ (Dr.Gamini Wijesuriya) รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียใต้ สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (อังกฤษ : International Council on Monuments and Sites) หรืออิโคโมส (ICOMOS) องค์การวิชาชีพทางมรดกวัฒนธรรมในระดับสากล ซึ่งมีเป้าหมายการทำงานเพื่อการอนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองโบราณสถานในลักษณะขององค์การนอกรัฐบาล ที่จะมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการของ UNESCO และคณะกรรมการมรดกโลก มาร่วมให้ข้อมูลและชี้แนะแนวทางร่วมกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านโบราณสถานและวัฒนธรรมที่มาร่วมประชุมจากหลากหลายประเทศ อาทิ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว เกาหลี และเยอรมัน

ขณะที่ รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มช. ในฐานะประธานโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก กล่าวเสริมว่า ล่าสุดทีมงานเราทำเอกสารสำหรับการเสนอต่อ UNESCO เสร็จเรียบร้อยแล้วและพร้อมส่งภายในเดือนกันยายนนี้ แต่การส่งเล่มไปไม่ได้หมายความว่าเราจะได้เป็นมรดกโลกหรือไม่ได้ เพราะยังมีข้อปลีกย่อยอีกมาก เพราะในทางปฏิบัติคือเชียงใหม่มีปัญหาเรื่องการจัดการเมือง โดยเฉพาะภาพรวมที่เราจะพัฒนาเชียงใหม่ไปในทิศทางใดใน 20 ปีข้างหน้า

“ความสำคัญของเมืองเชียงใหม่คือ มีวัฒนธรรมในเขตคูเมือง มีธรรมชาติที่เราต้องดูแลและปกป้อง เราจะทำอย่างไร ในขณะที่เชียงใหม่กำลังพัฒนาไปข้างหน้ามากมาย เมื่อเรามาทำเรื่องมรดกโลกเกิดคำถามว่าจะทำให้เชียงใหม่ล้าหลัง หรือฉุดเชียงใหม่ให้ถอยหลังไปสู่อดีตหรือเปล่า ต้องบอกว่าไม่ใช่ เราทำเพราะเรารักเมืองเชียงใหม่ เรามองเห็นคุณค่าที่ควรส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทุกวันนี้โจทย์ของโลกคือ วัฒนธรรมและธรรมชาติ แล้วเราจะช่วยกันดูแลและจัดการอย่างไร ซึ่งต้องทำในลักษณะการบูรณการไม่ใช่การแยกส่วนกันทำ สิ่งที่มุ่งหวังคือช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุขร่วมกันในอนาคต”

รศ.ดร.วรลัญจก์กล่าวอีกว่า ต่างประเทศเขามีภูเขาศักดิ์สิทธิ์ เมืองเชียงใหม่มีดอยสุเทพ ที่ญี่ปุ่นเขามีภูเขาไฟฟูจิ เขามี 5 เมืองร่วมกันดูแลภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเขา แล้วเราทำอะไรกันบ้าง หรือเพราะว่าองค์ความรู้เราไปไม่ถึงจุดที่ต้องตระหนักว่าธรรมชาติและวัฒนธรรมคือสิ่งสำคัญของโลก