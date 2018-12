นายกทต.ราไวย์สั่งแจ้งความสาวรัสเซียพ่นผิวถนน หลังโซเชียลวิพากษ์หนัก

จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Patthama Bruno”ได้โพสต์ภาพและวีดิโอคลิปความยาวประมาณ 0.45 นาทีพร้อมข้อความระบุว่า “เมื่อเช้าไปวิ่งมา เอ่อ…..ก็ดูสวยดีนะน้อง สีสันน่ะแต่มันผิดที่ผิดทางไปหน่อยมั้ยคะ รบกวนผู้ดูแลหรือเกี่ยวข้องจัดการตามระเบียบด้วยนะคะ ฝรั่งคนไทยวิ่งไปวิ่งมาบ่นเหม็นสีมากเลย @ส.ภ.ฉลอง เทศบาลตำบลราไวย์ (colour looks nice but I think it’s wrong place and wrong time)”

ทั้งนี้ในภาพดังกล่าวเป็นภาพหญิงสาวชาวต่างชาติ (รัสเซีย)สวมเสื้อกล้าม กางเกงขาสั้นกำลังใช้สีสเปรย์พ่นเป็นข้อความบนถนนแห่งหนึ่ง โดยผู้ถ่ายคลิปพยายามเข้าไปสอบถามว่าทำไมถึงกระทำการดังกล่าวแต่หญิงสาวคนดังกล่าวได้พูดเป็นภาษารัสเซีย ก่อนเดินหนีไปที่รถเก๋งซึ่งจอดทิ้งไว้ริมถนน ซึ่งเป็นรถเก๋งโตโยต้า วีออส สีแดง ป้ายทะเบียน กษ 7917 ภูเก็ต อย่างไรก็ตามหลังมีการโพสต์ได้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นและแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ระบุว่าทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เข้ามาจัดการ

โดยหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปยังกลุ่มต่างๆ นาย อรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ได้สั่งการให้นาย ศุภวัฒน์ ศรีสุข ตัวแทนนักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ก่อนรวบรวมหลักฐานก่อนเข้าพบ พ.ต.ท. คะแนน สมรักษ์ สารวัตร(สอบสวน)สภ.ฉลอง เพื่อแจ้งความดำเนินคดีเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา

นาย อรุณเปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 08.00 น.วันนี้( 29 ธ.ค.61) ที่บนถนนเลียบหนองน้ำในหาน จุดใกล์ประตูเปิดปิดน้ำริมชายหาดในหาน ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งความดำเนินคดีแล้ว โดยการกระทำดังกล่าวเข้าข่าย กระทำความผิดตามกฏหมาย พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ 2535 มาตรา 12 ซึ่งระบุไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใด ขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรือทำให้ปรากฏด้วยประการใดๆซึ่งข้อความ ภาพ หรือ รูปรอยใดๆที่กำแพงที่ติดกับถนน บนถนน ที่ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่อยู่ติดกับถนนหรืออยู่ในที่สาธารณะเว้นแต่จะเป็นการกระทำของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำได้ ‘และถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้( 30 ธ.ค.61)เวลา 09.30 น.ทางฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน งานป้องกัน กองสาธารณสุข ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจสภ.ฉลอง จะร่วมกันลงพื้นที่ทำความสะอาดบนถนนหนองน้ำในหาน บริเวณประตูน้ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากที่มีการโพสต์ข้อความได้มีประชาชนเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในโพสต์ว่า สาวคนดังกล่าวเป็นสาวรัสเซียชื่อ Anastasiyaและมีชื่ออินสตาแกรมว่า Annasiverri777 ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวมารับทราบข้อกล่าวหา