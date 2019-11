เฒ่านิวซีแลนด์ พร้อมแฟนหนุ่มไทยเครียดหนี้สิน ผูกคอลาโลก ฆ่าแมวรักตายตามไปด้วย

สลด 3ศพ เฒ่านิวซีแลนด์ 70 ปี กับแฟนหนุ่มคนไทย เป็นคู่รักเกย์ ตัดสินใจผูกคอตายลาโลกพร้อมกัน และฆ่าแมวแสนรักให้ตายตามอีก 1 ตัว

สลดคู่รักเกย์ ระหว่างเฒ่านิวซีแลนด์ 70 ปี ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ กับแฟนหนุ่มคนไทยที่มีปัญหาด้านการเงินไม่พอใช้จ่าย เป็นหนี้เป็นสิน จึงตัดสินใจลาโลกด้วยการผูกคอตายดัวยกัน พร้อมกับฆ่าแมวแสนรักให้ตายตามอีก 1 ตัว รวม 3 ศพ

เมื่อเวลา 21.30น. วันที่ 5 พ.ย. 62 ศูนย์วิทยุสื่อสาร สภ.เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า พบศพลักษณะผูกคอตาย 2 ศพ และศพแมว 1 ตัว อยู่ในบ้านพักแห่งหนึ่ง พื้นที่บ้านใต้ ม.5 ต.แม่น้ำ ผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวต่างชาติ 1 รายและชายชาวไทย 1 ราย อยู่ในบ้านพักของผู้ตายชาวต่างชาติ หลังรับแจ้งจึงได้รายงานให้ พ.ต.อ.บริบูรณ์ อยู่สุขสมบูรณ์ รับทราบ และเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับ พนักงานสอบสวน ชุดสืบสวน ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎณ์ธานี ตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุย แพทย์เวรโรงพยาบาลเกาะสมุย และอาสาสมัครมูลนิธิกุศลสงเคราะห์เกาะสมุย

จากการไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าเป็นบ้านพักอาศัยชั้นเดียวล้อมรั้วมิดชิด ตกแต่งจัดสวนสวยงาม ที่สนามหญ้ามีการนำเทียนมาจุดไว้เป็นกรอบสีเหลี่ยม ภายในบ้านประตูหน้าต่างถูกล็อคไว้ แต่เปิดไฟแสงสว่างไว้ แต่ที่ข้างบ้านพบศพผู้เสียชีวิตเป็นชาย 2 ศพทราบชื่อคือ นายไมเคิล ลีวิส แฮสเลท อายุ 70 ปี สัญชาตินิวซีแลนด์ และนายม้วน ชมภูแก้ว อายุ 45 ปี ชาวจังหวัดลำปาง อาชีพพนักงานโรงแรม ทั้งสองเป็นแฟนกัน เสียชีวิตด้วยการผูกคอตาย โดยใช้ผ้าพันที่คอและนำเชือกไนล่อนมามัดกับผ้า และปีนบันไดอลูมิเนียมนำเชือกไปผูกไว้กับโครงหลังคากันสาดก่อนจะผูกคอฆ่าตัวตาย และที่บนคอมเพลสเซอร์แอร์ใกล้กันกับศพของผู้ตายทั้งสองยังพบแมวสีขาวตายอีก 1 ตัว จึงคาดว่าผู้เสียชีวิตได้ฆ่าแมวที่แสนรักให้ตายก่อนจะฆ่าตัวเอง

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบภายในบ้านพัก ไม่มีร่องรอยการรื้อค้นแต่อย่างใด ข้าวของเครื่องใช้ยังอยูในสภาพเรียบร้อย และที่โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่พบจดหมาย 3 ซอง เขียนเป็นภาษาอังกฤษจ่าหน้าว่า MARY , GEE , SUDEKA/GEE และกระดาษเขียนโน๊ตไว้ว่า ” For Khun Michael please put my teeth back in so I look handsome again 555 รบกวนเอาฟันกลอมใส่ให้ลุงไมเคิลด้วยครับ ขอบคุณมาก” เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน

เจ้าของบ้านเช่า ให้การว่า นายม้วนผู้เสียชีวิตคนไทยได้เคยพูดคุยระบายทุกข์กับเพื่อนคนไทยด้วยกันอยู่เป็นประจำ ในเรื่องเงินไม่พอกับค่าใช้จ่าย มีหนี้สินท่วมตัว และนายไมเคิล ก็ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบต้องไปพบแพทย์อยู่เป็นประจำ จนกระทั่งเมื่อ 2 วันที่แล้วผู้ตายคนไทยก็บ่นอีกว่าอยากจะฆ่าตัวตาย และวันนี้เวลา 20.25 น. นายม้วนได้ส่งข้อความทางแอพพลิเคชั่นไลน์ว่า “ริน…เมื่อวานที่ฝากฝังไว้อ่ะ รบกวนเป็นธุระให้พี่ด้วยนะน้องสาว รักตลอดไป พีม้วน…”

ทางด้าน พ.ต.อ.บริบูรณ์ อยู่สุขสมบูรณ์ ผกก.สภ.เกาะสมุย เปิดเผยว่า ภายหลังตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบกับพยานบุคคล ดูร่องรอยพยานหลักฐานต่างๆ ภายในบ้านไม่มีการรื้อค้นอะไร และจุดที่พบศพผู้เสียชีวิตแขวนคอ ก็มีบันไดและเชือกที่ใช้ผูกคอแบบเงื่อน ก็คาดว่าผู้เสียชีวิตอาจจะมีความทุกข์ น้อยเนื้อตำใจจึงคิดสั้น จึงน่าเชื่อว่าการตายของทั้งสองคนไม่เป็นการฆาตกรรมแต่อย่างใด ในเบื้องต้นได้ส่งศพผู้เสียชีวิตให้แพทย์โรงพยาบาลเกาะสมุย ชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด พร้อมก้บติดต่อประสานแจ้งให้ญาติผู้เสียชีวิตคนไทยทราบ และประสานไปยังสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเพื่อแจ้งญาติของผู้เสียชีวิตชาวนิวซีแลนด์ให้ทราบต่อไป