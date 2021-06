1 สิงหา พังงาพร้อม เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยว ด้านจุรินทร์ รองนายกรัฐมนตรีเตรียมชง ศบค.ชุดใหญ่ วันที่ 18 มิ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะมีการนำร่อง ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ หากประสบความสำเร็จ 3 จังหวัดฝั่งอันดามันคือ กระบี่ ภูเก็ต และพังงา จะมีการจับมือร่วมกันพัฒนารูปแบบการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาก ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ เป็น อันดามัน แซนด์บ็อกซ์ ซึ่งจะรองนายกรัฐมนตรีจะมีการนำไปเสนอ ศบค.ในวันที่ 18 มิถุนายน 64 นี้

ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา มีการประชุมหารือเตรียมเปิดรับการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 มีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า และนายพงศกร เกตุประภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา มีภารกิจเร่งด่วน 3 หัวข้อหลักๆ คือ เรื่องการฉีดวัคซีน, SHA+, แผนการตลาดด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ผลักดันสนับสนุนจังหวัดพังงา CAMPAIGN PHANGNGA PROMPT, My home, We care, Enjoy it all และ KICK-OF CAMPAING RE-OPENING KHAOLAK “1 สิงหาคม 2564 พังงาพร้อม” เพื่อก้าวไปสู่ความพร้อมในด้านต่างๆ เตรียมเปิดประตูเมืองพังงารับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เรื่อง SandBox, Sealed Routed ฟื้นฟูการท่องเที่ยวและกองทุนเพื่อการท่องเที่ยว SOP และ Phangnga Prompt นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนำร่องคือ กระบี่ ภูเก็ต และพังงา ที่มีความพร้อม และจังหวัดพังงาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของฝั่งอันดามันและประเทศไทย และได้มีการวางแผนการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากรจังหวัดพังงามีประชากรอยู่จำนวน 253,809 คน จะมีการทยอยวัคซีนจนครบตามจำนวนที่จังหวัดพังงาต้องการก่อน 30 กรกฎาคม 2564 และเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาได้ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 นี้ ตอนนี้จังหวัดพังงาฉีดวัคซีนไปแล้ว 52 เปอร์เซ็นต์เหลือแค่ 48 เปอร์เซ็นต์ก็จะครบตามที่กำหนด จากผลการประชุม ศบศ ของสมาคมโรงแรม ททท และสมาคมท่องเที่ยวภูเก็ต

1) นักท่องเที่ยวที่รับวัคซีนครบโดสแล้วเท่านั้น และเดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง

2) วัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO และ Thai FDA เท่านั้น

3) ต้องตรวจ PCR Test ในวันที่ 6 และ 12 ค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง

4) เด็ก 6-18 ปีต้องตรวจเมื่อเดินทางมาถึง วันที่ 6 และ 12

5) เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ ยกเว้นแต่เป็นกฎของสายการบิน

6) หากจะเดินทางไปจังหวัดอื่น ต้องอยู่ในภูเก็ตให้ครบ 14 คืน ก่อน

7) ไม่มี Minimum stay หากออกจากภูเก็ตแล้วเดินทางไปต่างประเทศ ยังไม่อนุญาตให้เดินทางไป พีพี และ พังงา (อย่างน้อยในช่วงเดือนแรก การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องรอการอนุมัติจาก ศบศ)

8) เข้าพักได้เฉพาะโรงแรม SHA Plus เท่านั้น (ในที่ประชุมไม่ได้มีข้อห้ามว่าต้องอยู่ที่เดียวตลอดภายใน 14 คืน)

9) การเดินทางเข้าประเทศยังต้องขอ COE ตามปกติ

10) ประกันเดินทางต้องรวม Covid ขั้นต่ำ 100,000 USD

11) ยังไม่อนุญาตให้มีกิจกรรม Night Life ในช่วง Q3 นี้ (ให้รอประกาศจากทางจังหวัด)

ขณะที่นายชูชาติ อ่อนเจริญ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงากล่าวว่า พังงาตอนนี้ผู้ประกอบการโรงแรมเองหรือร้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวกว่า 10 ประเภท ซึ่งกำลังมีการอบรมให้ความรู้ผ่านมาตรฐานของ SHA และมีโลโก้ของ SHA เพื่อเป็นการการันตีให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบว่าพังงาเรามีมาตรฐานด้านความปลอดภัย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาได้โดยไม่ต้องกังวล ซึ่งโรงแรมต่างๆใน จังหวัดพังงาหรือเขาหลักเอง เกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ที่ผ่านมาตรฐานและมีโลโก้สัญญลักษณ์ SHA ติดไว้แล้ว และต่อไปก็จะต้องมีในเรื่องของ SHA plus เข้ามาอีก นักท่องเที่ยวก็จะต้องฉีดมาแล้วอย่างน้อย 2 โดสหรือมีใบรับรองมาซึ่งได้ผ่านการตรวจรับรองเชื้อโควิด 19 มาแล้ว

นายพงศกร เกตุประภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา กล่าวว่า เราต้องการยกระดับเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดพังงา ให้เป็นระดับสากลโดยผ่านนโยบาย SHA plus ซึ่งทางสาธารณสุขและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุน และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาจะเป็นส่วนกลางในการรวบรวมภาครัฐ เอกชนและชุมชนเข้ามาด้วยกันและภาวะเร่งด่วนในตอนนี้ที่จังหวัดพังงากำลังทำคือแก้ปัญหาวิกฤตโควิดกว่า 1 ปี ซึ่งได้ทำลายชีวิตความเป็นอยู่ ความสุข ความสบาย การใช้วิตซึ่งตนเองต้องการแก้ปัญหาตรงนี้ให้หมดไปโดยเร็วที่สุด

ซึ่งตอนนี้สิ่งที่เราทำได้คือการหาวัคซีนเพื่อเร่งระดมฉีดให้กับประชาชนคนพังงาครบ 70 เปอร์เซ็นต์ให้เร็วที่สุด ไม่ใช่แค่เพื่อต้องการต้อนรับชาวต่างชาติหรือคนไทยอย่างเดียวแต่จะสร้างภูมคุ้มกันให้กับคนพังงาได้โดยเร็ว เมื่อจังหวัดภูเก็ต เกาะสมุยและกระบี่เปิดจะมีนักท่องเที่ยวมากมายเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพังงาของเรา การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์นำเที่ยวทั้งทางบก ทางทะเล อุทยาน รถขนส่งต่าง ๆ ร้านอาหาร เราจะส่งเสริมให้ความรู้ คำแนะนำ การพัฒนาขีดความสามารถ ศักยภาพให้ได้ระดับสากล หรือ SHA plus ซึ่งได้รับรองการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนในท้องที่และคนที่เดินทางมาจากต่างถิ่น ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศและเมื่อมีคนเดินทางเข้ามา มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเศรษฐกิจทุกอย่างก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมทุกอย่าง

สุดท้ายเมื่อเราได้วัคซีนแล้ว เราฉีดวัคซีนแล้วและเราก็มีการพัฒนาศักยภาพของเราแล้วเราก็จะมีการทำการตลาดปัจจุบันเราได้มีการร่วมมือกับ อบจ ททท และพาณิชย์จังหวัดในการที่จะทำแคมเปญ Real Opening Khaolak คือเราต้องการที่จะเปิดบ้านของเรากลับมาใหม่ ต้องการที่จะโชว์ให้โลกและคนไทยรู้ว่า 1 ปีที่เงียบสงบไปในช่วงโควิดมันมีอะไรดีๆโผล่ขึ้นมา เช่นปะการังที่มีความสวยงาม ทะเลที่มีความสวยงามหรือแม้แต่กิจกรรม Surf Skate ที่เกิดขึ้นมา จะมีการทำ 3 เคมเปญขึ้นมาเป็นซีรี่ส์ , My home ซึ่งจะมีการพูดถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงาที่มีหาดทรายที่ยาวที่สุดของประเทศไทย มีอุทยาน มีภูเขาที่มากที่สุดของประเทศไทย เป็นสิ่งที่เราจะนำเสนออกไปให้กับคนทั้งโลกได้รับรู้ We care จะพูดถึงวัคซีนที่เราฉีด

การที่เราสนับสนุนให้หน่วยงานต่างเข้าร่วมโครงการ SHA เพื่อที่จะยกระดับอุตสาหกรรมทั้งจังหวัดไม่ใช่เฉพาะโรงแรมหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง และEnjoy it all เรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอยู่แล้ว เราก็จะเพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ เข้าไปไม่ว่าจะเป็น Free Diving จัดกิจกรรม Surf Skate Surf ที่เป็นระดับสากลของจังหวัดพังงา ทั้ง My home We care และEnjoy it all รวมกันเป็น Real Opening Khaolak 1 สิงหา พังงาพร้อม