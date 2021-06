กรมการพัฒนาชุมชนประกวดผ้าลายพระราชทาน ’ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ประจำภาคเหนือ คัดผ้าพื้นถิ่น จาก 4 ภูมิภาค ส่งเสริมภูมิปัญญา-พัฒนาศักยภาพผ้าไทย

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ที่โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทาน ‘ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ประจำภาคเหนือ ตามโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า การประกวดผ้าลายพระราชทาน ‘ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ จัดขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า OTOP ตลอดจนเป็นการทำให้ผ้าไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์สืบสาน โดยในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีผู้ส่งผลงาน ‘ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 14 ประเภท จำนวน 416 ผืน โดยประเภทผ้าที่ส่งเข้าประกวดมากที่สุด คือ ผ้าปักมือ จำนวน 77 ผืน รองลงมา คือ ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ 64 ผืน ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ 60 ผืน ผ้ายกดอก 57 ผืน ผ้าตีนจก 32 ผืน ผ้าจกทั้งผืน 28 ผืน ผ้าขิด 18 ผืน ผ้าบาติก 18 ผืน ผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอขึ้นไป 16 ผืน ผ้ายกเล็ก 15 ผืน ผ้าเทคนิคผสม 12 ผืน ผ้าลายน้ำไหล 9 ผืน ผ้ายกใหญ่ 7 ผืน และผ้าพิมพ์ลาย 3 ผืน

สำหรับ ‘ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ กรมการพัฒนาชุมชนทำการเผยแพร่ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP หรือช่างทอผ้าทั่วไป นำไปใช้เป็นต้นแบบ และประยุกต์ใช้ประกอบในการทอผ้า เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทย ซึ่งได้พระราชทาน ‘ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’

โดยกรมการพัฒนาชุมชน จัดให้มีการประกวดลายผ้าพระราชทาน ‘ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ในระดับภาคแต่ละภาค เพื่อคัดเลือกผ้าพื้นถิ่น จาก 4 ภูมิภาค และจะประกาศผลรอบตัดสิน 75 ผืนสุดท้าย ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เพื่อเข้ารอบตัดสินระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2564 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะเสด็จเป็นประธานการตัดสิน

โดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ประเภทที่ 1 The Best of the Best รางวัลชนะเลิศรางวัลเดียวจากทุกประเภท จะได้รับรางวัลเหรียญพระราชทานพร้อมสร้อยคอทองคำ และจะนำมาออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประเภทที่ 2 The Best คือ รางวัลที่ 1 – 3 ของแต่ละประเภท ได้รับรางวัลเหรียญพระราชทานทองคำ เงิน และนาก ตามลำดับ และประเภทที่ 3 รางวัลชมเชย Top 10 ของแต่ละประเภท จะได้รับประกาศนียบัตร โดยจะจัดพิธีมอบรางวัล ภายในงาน ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมีในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 นี้