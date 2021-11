ทุกภาคส่วนร่วมใจเปิดเมืองท่องเที่ยวชายหาดชะอำ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน ‘CHA-AM Sunshine’

ทุกภาคส่วน จ.เพชรบุรี ร่วมใจเปิดเมืองท่องเที่ยวชายหาดชะอำ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรี ‘CHA-AM Sunshine’

เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมด้วย นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอชะอำ และนายนุกูลพรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ เปิดเมืองท่องเที่ยวชะอำพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว “CHA-AM Sunshine”

นายณัฐวุฒิ เปิดเผยว่า หาดชะอำ เป็นหาดทรายนุ่มสีน้ำตาลอ่อนราวเปลือกไข่สะอาด ลมพัดเย็น คลื่นไม่แรงนัก ได้พักผ่อนเดินเล่นสัมผัสน้ำทะเลได้ชิลๆ เพราะมีความเงียบสงบมากโดยเฉพาะในวันธรรมดา จันทร์-พฤหัสบดี พอเริ่มศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ นักท่องเที่ยวจะหนาแน่นแต่ไม่แออัดจนเกินไป ผู้คนสามารถจอดรถริมทะเลวิ่งเฮฮาลงเล่นน้ำทะเลกันได้เลย จนกล่าวกันว่า “หาดชะอำ-ทะเลบ้านฉัน” เสน่ห์อย่างหนึ่งที่รอให้ทุกคนได้มาสัมผัส

ฤดูกาลเปิดเมืองท่องเที่ยวชะอำครั้งนี้ เทศบาลเมืองชะอำมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยมีมาตรการแนวทางปฏิบัติ Standard Operation Precedure (SOP) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมายังจังหวัดเพชรบุรี โดยการได้รับวัคซีนของประชากรในพื้นที่มากกว่า 70% อีกทั้งยังมีศูนย์ดูแลความปลอดภัย CHA-AM Command Center ที่คอยดูแลนักท่องเที่ยวอีกด้วย

สำหรับชาวต่างประเทศที่เดินทางมาจาก 63 ประเทศแบบไม่กักตัว (TEST & GO) และได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ณ โรงแรม หรือโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการกำหนด (RT PCR Center) พำนัก ณ โรงแรมที่พัก SHA+ , AQ , OQ , AHQ อย่างน้อย 1 คืน เมื่อผลตรวจเป็นลบสามารถเดินทางต่อมายังพื้นที่เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรีได้ และทำการตรวจหาเชื้ออีกครั้งในวันที่ 6-7 ด้วยวิธี Self ATK และรายงานผลในแอพพลิเคชั่นหมอชนะ (ภาษาอังกฤษ) เมื่อผลเป็นลบนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ไม่จำกัดพื้นที่ อีกทั้งจังหวัดเพชรบุรียังถือเป็นพื้นที่ The Blue Zone ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาถึงประเทศไทยและมีผลการตรวจเป็นลบ สามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพชรบุรีได้ โดยให้เป็นไปตามมาตรการ D-M-H-T-T-A และตรวจหาเชื้ออีกครั้งในวันที่ 6-7 ด้วยวิธี Self ATK เมื่อผลตรวจเป็นลบก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่จำกัดพื้นที่

ด้วยความพร้อมใจของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนในพื้นที่ทุกคน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้จังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชะอำ เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว อันก่อให้เกิดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวอีกมากมายที่สนับสนุนให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเพชรบุรีในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal ให้ปรากฏโดดเด่นเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมไปถึงสื่อมวลชนอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ CHA-AM Sunshine กิจกรรมที่จะกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ อันเป็นแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้สัมผัสถึงความสวยงาม ความประทับใจและเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยความมั่นใจในความปลอดภัยแม้ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันนี้

วันนี้ ชายหาดชะอำ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อของจังหวัดเพชรบุรี พร้อมแล้วทุกมาตรฐานความปลอดภัย โรงแรม ที่พัก ตามมาตรฐาน SHA Plus+ สัมผัสได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี โทร. 032-471502 และการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-780350