น้ำปลาร้าแม่ไพลิน by จ่าวิรัช ปันสุข 19 บาท-แจกทุนทำกิน 30 ร้านค้า ฝ่าวิกฤติโควิด-19

พลิกวงการน้ำปลาร้าไทย เปิดตัว น้ำปลาร้าแม่ไพลิน by จ่าวิรัช ปันสุข ขายน้ำปลาร้า 19 บาท แจกทุนทำมาหากิน30ร้านค้าช่วยพ่อค้าแม่ค้าฝ่าวิกฤติโควิด-19

เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ ห้องประชุมจ่าวิรัช Out Let อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พร้อมด้วย นางไพลิน โตอิ้ม และครอบครัว ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ น้ำปลาร้าแม่ไพลิน by จ่าวิรัช ปันสุข น้ำปลาร้าที่ไม่หวังกำไรเพื่อช่วยเหลือลูกค้า ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมกับเปิดตัวแคมเปญแจกทุนทำมาหากินให้กับร้านค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ที่ ห้องประชุมจ่าวิรัช Out Let อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ อีกหนึ่งผู้ประกอบการผลิตจัดจำหน่ายปลาร้าเจ้าใหญ่ที่ส่งออกขายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งถือว่ามีส่วนช่วยในการสร้างชื่อเสียงและทำให้ปลาร้าไทยเป็นที่รู้จักออกไปอย่างกว้างขวาง

ปัจจุบันโรงงานน้ำปลาร้า จ่าวิรัช นั้น มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 2.5-2.6 ล้านขวดต่อเดือน เฉลี่ยที่ 1-2 แสนขวดต่อวัน และส่งออกประเทศหลักอย่าง อเมริกา สหภาพยุโรป (EU) และ AEC บางส่วน เทียบสัดส่วน 3 ปี ปีที่ 1-2 สัดส่วนส่งออก 4 เปอร์เซ็นต์ ปี 2564 สัดส่วนส่งออก 20 เปอร์เซ็นต์ และปี 2565 ตั้งเป้าส่งออกที่ 30 เปอร์เซ็นต์ ตลอดจนมีการรับจ้างผลิต รวมทั้งยังสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงปลากระดี่ และปลากระตับ ที่ทางโรงงานนั้นรับซื้อทั้ง จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ และ จังหวัดสุโขทัย อีกด้วย

โดย นางไพลิน โตอิ้ม เจ้าของธุรกิจน้ำปลาร้าจ่าวิรัช แม่ไพลิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงการทำมาหากินของพ่อค้าแม่ค้า ยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ทำมาหากินลำบากรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เราในฐานะที่เป็นแม่ค้าคนหนึ่ง เข้าใจถึงความทุกข์ยากเป็นอย่างดี เพราะเคยจนมาก่อนต้องหาบปลาร้าไปเร่ขายตามที่ต่างๆ กว่าจะมาถึงวันนี้ที่มีธุรกิจโรงงานน้ำปลาร้าเป็นของตัวเอง พอมีรายได้ที่มั่นคงขึ้น จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือคนที่ยังยากลำบากให้พอมีแรงที่จะลุกขึ้นสู้ฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปให้ได้

โดยตอนนี้ ได้ทำโครงการ น้ำปลาร้าแม่ไพลิน by จ่าวิรัช ปันสุข ขึ้นมา เพื่อจำหน่ายน้ำปลาร้าราคาถูกกว่าท้องตลาดที่ปกติขายกันอยู่ขวดละ 35 บาท ลดลงมาเหลือเพียงขวดละ 19 บาท โดยเป็นสูตรอีสานแซบคูณ 2 อร่อยยิ่งขึ้น เพื่อคืนกำไรให้ผู้บริโภคและลดค่าใช้จ่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้า เบื้องต้นตั้งเป้าไว้ที่ 1,000,000 ขวด นอกจากนี้ ยังได้จัดแคมเปญมอบทุนทำมาหากินให้กับผู้ประกอบการที่ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าแม่ไพลิน by จ่าวิรัช ปันสุข จำนวน 30 ร้านค้าๆ ละ 20,000 บาท กติการ่วมชิงทุนง่ายๆ เพียงแค่ถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าแม่ไพลิน by จ่าวิรัช ปันสุข ที่หน้าร้านของตนเอง ส่งมาที่เพจ Facebook : น้ำปลาร้าแม่ไพลิน by จ่าวิรัช ปันสุข โดยจะคัดเลือกร้านค้าที่ได้รับทุนเดือนละ 5 ร้าน รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ในงานเปิดตัวสินค้าวันนี้ยังได้มีกิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมลุ้นร่วมสนุก เพียงแค่ซื้อน้ำปลาร้าแม่ไพลิน by จ่าวิรัช ปันสุข ที่บูธกิจกรรมภายในวันที่ 17 มกราคมนี้ จำนวน 5 ขวด มีสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองคำ มูลค่า 5,000 บาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย หรือเข้าไปกดไลท์และกดแชร์เพจ น้ำปลาร้าแม่ไพลิน by จ่าวิรัช ปันสุข สำหรับ 50 ท่านแรก รับน้ำปลาร้าไปทานฟรีถึงบ้าน สามารถติดตามกติกาเพิ่มเติมและข้อมูลกิจกรรมดีๆ อย่างต่อเนื่องได้ที่เพจ น้ำปลาร้าแม่ไพลิน by จ่าวิรัช ปันสุข

แม่ไพลิน กล่าวทิ้งท้ายว่า ครอบครัวเราดำเนินการกิจการเกี่ยวกับปลาร้า สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นยายทวด ปีนี้ก็จะครบรอบ 100 ปีแล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น วันนี้ลูกค้าเราลำบากก็อยากจะทำอะไรเพื่อตอบแทนบ้าง เพราะแม่เคยจนมาก่อนรู้ดีว่าอาชีพค้าขายมันลำบาก ถ้าเราพอช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือมีเงินทุนสนับสนุนเขาได้บ้าง ทำให้เขามีเงินไปลงทุนทำมากินต่อ ก็จะช่วยให้เขาฟื้นตัว มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเขาได้ แล้วเขาก็จะคิดถึงเราคิดถึงน้ำปลาร้าแม่ไพลิน จ่าวิรัช เท่านี้ก็มีความสุขแล้ว