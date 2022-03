ททท.ฉะเชิงเทรา จับมือพันธมิตรท่องเที่ยว จัดกิจกรรม “LET’S TAKE A STAY AND PLAY GOLF”

นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในหลายมิติ ทั้งระยะทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานครบครัน ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ สถานที่ท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ชุมชนต่าง ๆ ซึ่งได้รับมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา มี SHA จำนวน 178 ราย /SHA Plus จำนวน 46 ราย และ SHA Extra Plus จำนวน 2 ราย และจังหวัดสมุทรปราการ มี SHA จำนวน 794 ราย /SHA Plus จำนวน 325 ราย และ SHA Extra Plus จำนวน 37 ราย (ข้อมูล https://web.thailandsha.com/sha ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565) ด้วยความพร้อมดังกล่าวทำให้สามารถมั่นใจในมาตรฐานและการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา จึงได้ร่วมกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวจัดกิจกรรม “LET’S TAKE A STAY AND PLAY GOLF” ด้วยการมอบคูปองมูลค่า 500 บาท ให้กับนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบกิจกรรม/กีฬากอล์ฟ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันธรรมดา ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิญชวนสนับสนุนนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ในช่วงวันธรรมดา ด้วยกิจกรรมกอล์ฟ และยังเป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาอีกทางหนึ่ง

ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบกิจกรรม/กีฬากอล์ฟ เข้าร่วมกิจกรรม”LET’S TAKE A STAY AND PLAY GOLF” ในช่วงวันธรรมดา ของเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 นอกจากนี้ ยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงในจังหวัดสมุทรปราการ อาทิ วัดบางพลีใหญ่กลาง วัดบางพลีใหญ่ใน ตลาดโบราณบางพลี ชุมชนบางกอบัว ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เป็นต้น และจังหวัดฉะเชิงเทรา อาทิ ตลาดบ้านใหม่ ร้อยปี วัดสมานรัตนาราม วัดโพรงอากาศ เป็นต้น ได้อีกด้วย ทั้งนี้ หากสนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สนามกอล์ฟ Summit Windmill Golf Club โทร 02 750 2112 และ สนามกอล์ฟ Lotus Valley Golf Resort โทร 03 883 5555