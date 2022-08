เทศบาลฯ-สมาคมจีนในสงขลา คุยหอการค้าฯ เล็งดันหาดใหญ่ ‘ไชน่าทาวน์ภาคใต้’

เทศบาลฯ จับมือ มูลนิ-สมาคมจีนในอำหาดใหญ่ คุย กก.หอการค้าไทย ชูโครงการ ‘Hatyai Chinatown’ ส่งเสริมเศรษฐกิจ-พัฒนาการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ห้องประชุมมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ หอการค้าไทย เพื่อกำหนดขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษกิจ โดยกำหนดให้จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดนำร่อง 1 ใน 7 จังหวัด เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปเศรษฐกิจผ่านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง

ทั้งนี้ นายกลินท์ สารสิน กรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประธานคณะทำงานด้านการประสานการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ประธานอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, นายธนวัฒน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา, นายพิชัย วัฒนะพยุงกุล ประธานสมาคมไทย-จีนจังหวัดสงขลา และตัวแทนจากสมาคมจีนในอำหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ พร้อมนำเสนอข้อมูลและแนวทางการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่

นายกลินท์ ในฐานะ ประธานอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษกิจ ในแนวทางการขับเคลื่อน Happy Model (โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข) สู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง อนาคตของท่องเที่ยวไทย เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าและบริการท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวหลังจากเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ใช้กลไกขับเคลื่อนในลักษณะ กินดี (Eat Well) อยู่ดี (Live Well) แบ่งปั่นสิ่งดีๆ (Give Well) และออกกำลังกายดี (Fit Well) โดยเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่าสูงขึ้นจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น สร้างงาน และรายได้ให้กับชุมชน

พร้อมกันนี้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ รวมทั้งตัวแทนต่างๆ ได้นำเสนอชูโครงการ Hatyai Chinatown ให้หาดใหญ่เป็นเสมือน “ไชน่าทาวน์ของภาคใต้” เพื่อเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวแบบใหม่ โดยจะกำหนดให้ถนนศุภสารรังสรรค์ ตั้งแต่สี่แยกสะพานลอย ข้ามทางรถไฟ มาจนถึงสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ เป็น Chinatown ที่จะมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ สามารถดึงดูดความสนใจจากคนรุ่นใหม่ รองรับการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ ที่หน้าโรงแรมวีแอล ซึ่งจะเป็นสะพานที่ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมจีน และให้เชื่อมโยงกับซุ้มประตูจีนที่เป็นเส้นทางเข้าพื้นที่ถนน Chinatown สามารถเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพหุวัฒนธรรมได้ โดยมีทุนทางด้านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น วัดฉื่อฉาง วัดถาวรวราราม ตลาดกิมหยง มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ้ง และอาหารที่มีคุณภาพ อร่อย และมีความหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอีกด้วย

หลังจากนั้น ทางคณะฯ ได้เยี่ยมชมสถานที่บริเวณโดยรอบที่จะดำเนินการโครงการ Hatyai Chinatown เช่น วัดถาวรวรราม วัดฉื่อฉาง ตึกชิโนโปรตุกีส ตลาดกิมหยง และแหล่งจำหน่ายอาหารตลอดเส้นทางถนนศุภสารรังสรรค์ด้วย