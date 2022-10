“โตโน่” ไม่หวั่นกระแส ดราม่า ยันลงว่ายน้ำโขงแน่นอน ผู้ว่านครพนม ชี้ มีขีดจำกัดกม.ระหว่างประเทศ ทีมผู้จัดต้องจัดการเอง

“โตโน่” ไม่หวั่นกระแส ดราม่า ยันลงว่ายน้ำโขงแน่นอน ผู้ว่านครพนมชี้มีขีดจำกัดกม.ระหว่างประเทศ ทีมผู้จัดต้องจัดการเอง

วันที่ 12 ต.ค.65 ที่ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม ผู้แทนจัดกิจกรรม “One Man and The River “หนึ่งคนว่าย หลายคนให้” ได้เข้าประชุมชี้แจงต่อ นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม “One Man and The River “หนึ่งคนว่าย หลายคนให้” มีวัตถุประสงค์และขั้นตอนเพื่อระดมทุนบริจาค จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป. ลาว ด้วยการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงจากลานพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม ไปยัง วัดพระธาตุศรีโคตรบอง เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป. ลาว ระยะทางว่ายน้ำที่ 5.95 กม. ก่อนที่จะว่ายน้ำกลับสู่ ลานพญาศรีสัตตนาคราช อีกครั้ง โดยเริ่มจากหาดบ้านนาเมือง แขวงคำม่วน สปป. ลาว โดยจุดที่เริ่มว่ายน้ำกลับจากหาดบ้านนาเมือง ระยะทาง 2.5 กม.โดยประมาณ ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 นั้น ผลของการประชุมจากหลายภาคส่วนท่ามกลางกระแสสนับสนุนและคัดค้านจากกลุ่มโซเชียล ทำให้คณะทำงานต้องพยายามให้กิจกรรมนี้เป็นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบยิ่งขึ้น

นายชาญชัย คงทัน รอง ผวจ.นครพนม ได้แสดงความกังวลและห่วงใยถึงความปลอดภัยต่อกิจกรรม ซึ่งทางตัวแทนของ นายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ (โตโน่) ยืนยันถึงความพร้อมถึงการเตรียมการของทีมกู้ภัยของทีม โตโน่ แต่เพื่อไม่ประมาทได้ประสานขอความสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สนง.ป้องกันและสาธารณภัยนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม ชมรมไตรกีฬาและชมรมนกเป็ดน้ำ เพื่อให้กิจกรรมการกุศลนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น

ทั้งนี้พบว่า มีข้อจำกัดบางประการส่วนของความมั่นคงระหว่างประเทศ ทำให้การดูแลความปลอดภัยของโตโน่ ขณะว่ายน้ำข้ามไปในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านมีขีดจำกัดด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ จึงเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคณะผู้จัดทีมกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ ที่ต้องทำหน้าที่ในช่องว่างส่วนนี้ ทั้งนี้หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน จากตัวของ “โตโน่” เกิดขึ้น ทีมกู้ภัยของโตโน่ สามารถจัดสกูสเตอร์ลำเลียง อาจด้วยจะทำเรือคายัคต่อชิดกันเป็นแพเพื่อช่วยเหลือพร้อมรองรับไว้เช่นกัน คณะตัวแทนจัดกิจกรรมของ นายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ (โตโน่) กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเผยแพร่ด้วยการไลฟ์สดจากเพจของผู้จัดและถ่ายทอดสดจากสื่อบางช่อง โดยไม่มีแผนหรือพื้นที่ให้สื่อท้องถิ่นร่วมการนำเสนอข่าวนี้อย่างใกล้ชิด จึงเป็นเหตุท้วงติงถึงอิสระการทำข่าวของสื่อท้องถิ่น ทำให้ทีมงานโตโน่ต้องทบทวนโครงสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมอีกครั้ง

สรุปโดยรวมคือ ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 นายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ (โตโน่) และทีมงาน จะเดินทางไปกราบสักการะขอพรองค์พระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จ.นครพนม ก่อนถึงวันจัดงานล่วงหน้า 1 วัน และวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. เริ่มทำพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ต่อด้วยมีการแสดง รำบูชาพญาศรีสัตตนาคราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน ก่อนที่นายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ (โตโน่) กล่าวถึงโครงการและกล่าวขอบคุณและ เริ่มว่ายน้ำจาก ลานพญาศรีสัตตนาคราชไปยังศาลาแสงสิงแก้ว ตลอดระยะการว่ายน้ำจะแวะขึ้นตลิ่งเพื่อรับกำลังใจและเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป. ลาว ตลอดแนวตลิ่งลำน้ำโขง ก่อนจะว่ายน้ำข้ามไปขึ้นฝั่งที่วัดพระธาตุศรีโคตรบอง แขวงคำม่วน สปป.ลาว เพื่อสักการะพระธาตุศรีโคตรบอง ก่อนที่เดินทางไปยังโรงพยาบาลแขวงคำม่วน จากนั้นจึงเดินทาง ที่บริเวณหาดบ้านนาเมือง เมืองท่าแขก ห่างขึ้นไปทางต้นน้ำ ระยะทางประมาณ 2.51 กม. เพื่อกลับมาขึ้นฝั่งที่ ลานพญาศรีสัตตนาคราช อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อคลายความกังวลในกระแสโซเชียล ทางผู้จัดจึงขอย้ำถึงสิ่งที่หลายคนว่า ทีมงานได้ประสานทางภาคส่วนต่างๆในพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุอันไม่คาดฝันต่อ “โตโน่” อย่างรอบคอบ