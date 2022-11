รวบพระหื่น ล่วงละเมิดทางเพศสามเณร นาน 2 ปี หนีกบดานโรงแรมกลางกรุง

กรณีฉาวในวงการผ้าเหลือง เมื่อแม่ได้พาสามเณร นักเรียน ชั้น ม.3 โรงเรียนนันทบุรี พระปริยัติธรรม วัดช้างค้ำวรวิหาร ออกมาแฉพฤติกรรม และเข้าแจ้งความ พระปลัดธเนศ ธงน้อย หรือ หลวงพี่กาล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดช้างค้ำวรวิหาร และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายปกครองโรงเรียนนันทบุรี ว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศ มานานกว่า 2 ปี และต้องทนยอมเพราะกลัวจะไม่ได้ทุนเรียนหนังสือ แต่พระปลัดธเนศ ได้หลบหนีไป ตามที่นำเสนอข่าวมาแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน (2 พฤศจิกายน 2565) และต่อมาได้มีสามเณรทยอยเข้าแจ้งความเพิ่มเติม

โดยล่าสุดพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก พม.น่าน และบิดามารดา ได้พาสามเณรบี (นามสมมุติ) อายุวัย 15 ปี เข้าพบ พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผบก.ภ.จว.น่าน และพ.ต.ท.ทนงศักดิ์ พิชญ์วิชชาธรรม รอง ผกก.สส. สภ.เมืองน่านพนักงานสอบสวน เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ว่าสามเณรได้ถูก พระปลัดธเนศ และพระมหาอภิวรรณ ล่วงละเมิดทางเพศ พนักงานสอบสวนและคณะทำงาน จึงได้ทำการสอบสวน พร้อมส่งตรวจร่างกาย และเสนอศาลออกหมายจับ เนื่องจากมีพฤติกรรมหลบหนีออกจากวัด และมีพฤติกรรมข่มขู่สามเณร

และต่อมากองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป. และ พ.ต.อ.ปทักข์ ขวัญนา ผกก.4 บก.ป.ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการ กก.4 บก.ป. ดำเนินการ เข้า จับกุม พระอภิวรรณ ในข้อหา “กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี” โดยจับกุมได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง แถวสนามหลวง กรุงเทพฯ จากนั้นจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองน่าน เมื่อเวลา 03.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้ สามเณรบี (นามสมมุติ) เปิดเผยว่า ได้บวชเรียนอยู่โรงเรียนนันทบุรี แผนกพระปริยัติธรรม ที่ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และจำวัดสังกัดวัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหารตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 จนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สามเณรได้รับหน้าที่ให้ไปปิดพระวิหารเพียงคนเดียว แล้วพระมหาอภิวรรณ เดินเข้ามาหาและบอกว่าให้ไปช่วยงานเอกสารที่กุฏิเจ้าอาวาส สามเณรก็ได้เข้าไปช่วยงานจนถึงเวลา 22.00 น. สามเณรรู้สึกง่วงนอนจึงขอตัวกลับไปจำวัด

แต่พระมหาอภิวรรณ บอกว่าให้นอนที่ห้องของพระมหาอภิวรรณ จากนั้นเวลาประมาณ 01.00 น. สามเณรรู้สึกตัวและสะดุ้งตกใจตื่น เมื่อพระมหาอภิวรรณ ได้ถลกสบงของสามเณรขึ้นและกำลังใช้ปากอมอวัยวะเพศของสามเณรอยู่ สามเณรจึงดิ้นขัดขืนแต่ไม่สามารถสู้แรงได้ประกอบกับสามเณรมีอาการเจ็บหลังพร้อมทั้งอาการเพลียจึงหลับไป จนเวลา 06.00 น. สามเณรได้สะดุ้งตื่นและพบว่าพระมหาอภิวรรณ นอนอยู่ข้างๆ จึงรีบเก็บของออกไปกฏิของสามเณรโดยไม่บอกใคร

พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน กล่าวว่า สำหรับคดีดังกล่าวเหตุเกิดขึ้นมานานแล้ว แล้วทางผู้เสียหายได้ทยอยเข้ามาแจ้งความที่ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน จึงกำชับให้พนักงานสอบสวนให้รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อขออนุมัติหมายจับผู้กระทำความผิด เมื่อไปติดตามตัวที่วัดผู้ต้องหาไม่อยู่วัด จึงได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนสามารถจับกุมตัวได้ที่กรุงเทพมหานคร

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการเอาผิด อย่างไรก็ตามขณะนี้ทาง พระพระมหาอภิวรรณ ได้ยอมรับในความผิด และได้ทำการลาสิกขาเรียบร้อย ซึ่งทางพนักงานสอบสวนจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สำหรับ พระมหาอภิวรรณ เป็นหัวหน้ากองเลขานุการเจ้าอาวาส วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหารพระอารามหลวง และเป็นเลขานุการคณะทำงานแผนงานมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโก The Memory of the World Programme OF UNESCO วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ถนนสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ซึ่งก่อนหน้านี้ที่วัดดังกล่าวก็ได้เกิดเหตุการณ์กรณีเดียวกัน โดยมีพระปลัด ธะเนศ คงน้อย ซึ่งเป็นพระในวัดนี้ และดำรงตำแหน่งเป็นฝ่ายหัวหน้ากิจการดูแลนักเรียนที่เป็นสามเณรกว่า 300 รูป ในฐานะฝ่ายปกครองของโรงเรียนวัดแห่งนี้ และยังเป็นพระอาจารย์ที่สอนสามเณรที่มาบวชเรียนของโรงเรียนในวัดดังกล่าวในวิชาพระพุทธศาสนาอีกด้วย