บลูพอร์ต หัวหิน ปลุกความฮิตวันวาน กับเทศกาลดนตรี ‘Hua Hin Old Days Festival’ 3-5 มี.ค.

บลูพอร์ต หัวหิน เตรียมจัดกิจกรรมเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ที่แรกในเมืองหัวหิน กับงานเทศกาล “Hua Hin Old Days Festival” ตอกย้ำความเป็น A Must Check In Destination ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ต่างชาติ คนหัวหิน และจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมย้อนเวลาไปกับกลิ่นอายหัวหินเมืองแห่งดนตรี ทะเล และหาดทราย

Advertisment

น.ส.วจี กลมเกลี้ยง กรรมการบริหาร หัวหิน แอสเสท จำกัด กล่าวว่า งาน Hua Hin Old Days Festival จัดขึ้นเพื่อสร้างสีสันให้กับเมืองหัวหิน กระตุ้นการท่องเที่ยว และปลุกความเป็นเมืองดนตรีของหัวหินขึ้นมาอีกครั้ง โดยงานนี้จะจัดขึ้นในสัปดาห์แรกของทุกเดือน พร้อมไฮไลต์สุดพิเศษในการคัดสรรค์แนวเพลงที่หาฟังได้ยากจนถึงแนวเพลงที่ฮิตติดกระแสมาอยู่ที่ลาน The Square หน้า บลูพอร์ต หัวหิน แนวดนตรีที่จะนำมาแสดงในแต่ละครั้งของการจัดงานจะเปลี่ยนไปในทุกเดือน

น.ส.วจีกล่าวว่า จุดมุ่งหมายอีกอย่างหนึ่งคือการทำให้บลูพอร์ต หัวหิน เป็นอีกทางเลือกของคนรักในดนตรีและเสียงเพลง และการเป็น Music Entertainment Hub เกิดความหลากหลายทางดนตรี และศิลปะ เพื่อให้คนหัวหิน และนักท่องเที่ยวได้มาผ่อนคลายและร่วมฟังดนตรี เสพผลงานศิลปะยามค่ำคืน พร้อมเพลิดเพลินกับอาหารคาวหวานและเครื่องดื่มสุดพิเศษที่ยกขบวนมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ

Advertisement

งานนี้จะจัดขึ้นครั้งแรกวันที่ 3-5 มีนาคม 2566 ในธีม “HUA HIN JAZZ AND BLUE MUSIC กับศิลปินท้องถิ่นที่จะมาเซอร์ไพรส์ทุกๆ ท่าน

Advertisement

นอกจากนี้ บลูพอร์ต หัวหิน ยังจัดพื้นที่ไว้อีกหลากหลายโซน อาทิ การจัดแสดงงานศิลปะ ในโซน ART VILLAGE จากหมู่บ้านศิลปิน หัวหิน, CRAFT ZONE ร้านขายสินค้าแฮนด์เมด, สินค้าคราฟต์ทำมือ, NEVER GETS OLD ZONE ร้านอาหารท้องถิ่นและเครื่องดื่มสุดพิเศษ

ร่วมดื่มด่ำกับบรรยากาศและฟังดนตรีคลาสสิกได้ในวันที่ 3-5 มีนาคม 2566 ที่ลานเดอะสแควร์ ด้านหน้าบลูพอร์ต หัวหิน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลูพอร์ต หัวหิน โทร 0-3290-5111, Facebook : Bluport Hua Hin Official หรือ Line : @Bluport