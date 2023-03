แม่ฮ่องสอนจัดแคมเปญ ‘แม่ฮ่องสอน ผ่อนคลาย’ เพิ่มสัดส่วนนทท.ต่างชาติ แม้สถานการณ์หมอกควันจะพีดสูง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่หวั่นแห่ไหวทะลึกเที่ยวปายคึกคักจนเกิดไวรัลในโลกโซเชียล ผู้ว่าฯสั่งดูแล พร้อมดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามที่ปรากฏภาพในโลกโซเชียลมีเดียตามแพลตฟอร์มต่างๆ ที่มีการเผยแพร่ภาพและกล่าวถึงกิจกรรมล่องห่วงยางแม่น้ำปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่า กำลังเป็นกระแสโด่งดังและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างประเทศที่มีจำนวนหลายร้อยคนร่วมกิจกรรมล่วงห่วงยางในลำน้ำปายอย่างคักคักนั้น ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว แต่เป็นกิจกรรมที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างประเทศที่มีจำนวนหลายร้อยคนร่วมกิจกรรมล่วงห่วงยางในลำน้ำปายอย่างคักคักนในช่วงนี้ ทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวที่อำเภอปาย และเกิดกระแสในโลกโซเชียลมีเดียตามแพลตฟอร์มต่างๆ ที่มีการเผยแพร่ภาพและกล่าวถึงกิจกรรมล่องห่วงยางแม่น้ำปาย อำเภอปาย ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 400-500 คนร่วมกันล่องห่วงยางในแม่น้ำปาย

ผอ.ททท.แม่อ่องสอน กล่าวต่อว่า จากการลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการและได้ติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวมาโดยตลอด พบว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี 2566 มีสถานการณ์ขยายตัวมากขึ้นกว่าสถานการณ์ปกติในปี 2562 โดยในปี 2565 มีนักท่องเที่ยวประมาณ 1.55 ล้านคนครั้ง ซึ่งปี 2562 มีผู้เยี่ยมเยือนประมาณ 1.42 ล้านคนครั้ง และปัจจุบันเริ่มมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 15-20 % ซึ่งคาดว่าหากไม่มีสถานการณ์อื่นมากระทบ จะมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลับขึ้นมาเป็นสัดส่วน 35-40% เหมือนในอดีต

ส่วนในปี 2566 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงปัจจุบัน มีแนวโน้มการขยายตัวของนักท่องเที่ยวสูงขึ้นมากกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีอัตราเข้าพักเฉลี่ยประมาณ 62.62% ซึ่งตามปกติในเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ของทุกปีนักท่องเที่ยวจะลดลง เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น รวมทั้งปัญหาหมอกควันไฟป่า แต่ในปี 2566 นี้ สถานการณ์หมอกควันไฟป่าแม้จะรุนแรง แต่พื้นที่อำเภอปาย ยังมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและมีความคึกคัก โดยเฉพาะทุกวันอังคาร์และวันศุกร์ ในช่วงเวลา 13.00 และ 14.00 น.ที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยในอำเภอปายจะนำนักท่องเที่ยมาล่องห่วงยางในลำน้ำปาย

ทำให้ธุรกิจห้องพัก ธุรกิจรถเช่า ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และถนนคนเดินยังมีความคึกคัก

นายฐานัต์ แก้วดิษฐ์ หนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมในอำเภอปาย กล่าวว่า ตั้งแต่มีการผ่อนคลายการท่องเที่ยว ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอปาย เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อมาท่องเที่ยวและพักผ่อนเมืองที่สงบ เรียบง่ายและจะมาคลายร้อยใช่วงบ่ายของวันอังคาร์และวันศุกร์ ที่ผู้ประกอบการธุรกิจน้ำที่ยวมนอำเภอปายกว่า 20-30บริษัทจะขายโปรแกรมการล่องห่วงยาง ชมลำน้ำปายให้กับนักท่องเที่ยว ห่วงละ 250-300 บาท ซึ่งบางแห่งจะมีบริการรถไปรับนักท่องเที่ยวถึงที่พัก ทำให้การล่องแพในแต่ละรอบที่กำหนดไว้รอบละ 500 คน/ห่วง เต็มทุกเที่ยว และมีเงินสะพัดในช่วงนี้

นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมได้แก่ กองแลนหรือปายแคนย่อน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาชมทุกวันในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เป็นผู้ริเริ่มสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น “ตะวันตกสุดแดนสยาม” (Maehongson the Westernmost Province of Thailand. หรือ Maehongson the last sunset.)

ด้าน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า สถานการณ์หมอกควันไฟป่าแม้หลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีค่าฝุ่นละอองในอากาศเป็นจำนวนมาก และพื้นที่อำเภอปาย ก็มีผลกระทบ แต่ไม่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอปาย ซึ่งปัจจุบันแม่อ่องสอนได้จัดแคมเปญแม่ฮ่องสอนผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงโลร์ซีซัน ซึ่งกระแสดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในอำเภอปายกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ได้กำชับให้ฝ่ายปกครองช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวแล้ว

สำหรับ “โครงการแม่ฮ่องสอน ผ่อนคลาย” ซึ่งนำจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาเป็นจุดขาย ผนวกกับ Food (อาหารท้องถิ่น) และ Festival (กิจกรรม เทศกาล งานประเพณี) ดึงจุดแข็งให้เป็นจุดขาย ประกอบด้วย การท่องเที่ยวในเชิงอาหารซึ่งมีความหลากหลายของอาหารท้องถิ่น และชาติพันธุ์ รวมทั้งอาหารจากนานาชาติที่แทบจะมีครบในอำเภอปาย รวมทั้งสถานประกอบการด้านสุขภาพและความงาม เช่น สปา ประกอบกับการนำจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ในเชิงวัฒนธรรม เช่น งานประเพณีปีใหม่ของชาติพันธุ์ที่นิยมจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม รวมทั้งงานประเพณีปอยส่างลองหนึ่งเดียวในโลก นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่ งานประเพณีแห่และสรงน้ำพระของอำเภอปายที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2566 นี้ และยังมีกิจกรรมที่สร้างขึ้นใหม่ เช่น งานวันไหลสงกรานต์ที่จะจัดขึ้นครั้งแรกในอำเภอปาย วันที่ 20-21 เมษายน 2566 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมล่องห่วงยางแม่น้ำปาย กิจกรรมจัดโซนนิ่งถนนคนเล่นน้ำ อุโมงค์น้ำ การจำหน่ายอาหารพื้นเมืองสินค้าของที่ระลึกพื้นเมือง เชื่อมโยงกับกิจกรรมถนนคนเดิน ซึ่งจะทำให้สามารถดึงให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและมีระยะเวลาพำนักในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น สร้างโอกาสในการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนต่างๆ ลดความเหลื่อมล้ำ และลดปัญหาการว่างงานหรือย้ายถิ่นฐานไปทำงานในเมืองหลัก ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกำหนดพื้นที่อำเภอปายเป็น Hub ของการท่องเที่ยว และกระจายตัวไปตามพื้นที่ต่างๆ เนื่องจากความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ทั้ง น้ำตก น้ำพุร้อน บ่อน้ำแร่ จุดชมวิว และมีกิจกรรมมากมาย ซึ่งจะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่ม Digital nomad และกลุ่มทำงานแบบ Workation หรือกลุ่มทำงานแบบ Hybrid เข้ามาท่องเที่ยวพร้อมทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอปายมากขึ้น และมีระยะการพำนักยาวนานมากขึ้น