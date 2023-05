เดอะมอลล์โคราช เตรียมจัดกิจกรรม “ESAN PRIDE CARNIVAL 2023” ส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ

เดอะมอลล์โคราช ร่วมฉลองเทศกาลแห่งสีสัน ในงาน “ESAN PRIDE CARNIVAL 2023” ส่งต่อความเข้าใจ เปิดรับความเท่าเทียม ให้ LGBTQ+ สู่อิสระเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม เดอะมอลล์โคราช เตรียมจัดกิจกรรม“ESAN PRIDE CARNIVAL 2023” เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่ม LGBTQ+ ได้ทำกิจกรรมด้วยการจัดขบวนพาเหรด เพื่อส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมทางเพศและยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทียบเท่างานคาร์นิวัลใหญ่ที่ต่างประเทศ โดยทางเดอะมอลล์โคราชได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมและหลากหลายทางเพศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ผ่านกิจกรรม “THE MALL KORAT IRON WOMAN ชิงแชมป์วอลเลย์บอลสตรีนะยะ 2017-2018” , งานลอยกระทงประจำปี ณ ลำตะคองวิลเลจ ได้จัดประกวดธิดาจำแลงและพัฒนาจนเป็นการประกวดการแต่งกาย Drag Queen ซึ่งได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 6 ปี ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่ม LGBTQ+ เป็นอย่างมาก

สำหรับกิจกรรม “ESAN PRIDE CARNIVAL 2023” จะจัดขึ้นในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา โดยในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. บริเวณลานมอลล์พาร์ค หน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช นำขบวน Pride Carnival โดย “แพรรี่- ไพรวัลย์ วรรณบุตร” ไอดอลของการเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจ จัดขบวนพาเหรด “ESAN PRIDE CARNIVAL 2023” by The Mall Korat ภายใต้แนวคิด “ส่งต่อความเข้าใจเปิดรับความเท่าเทียม สู่อิสระเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจ” ให้สีรุ้งเจิดจรัสทั่วทุกแห่งหน เป็นการเดินขบวนพาเหรดของกลุ่ม LGBTQ+ ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวนกว่า 200 คน ร่วมกันแต่งกายในคอนเซ็ปต์ “Pride Month Fashion Freedom” ซึ่งมีเหล่าสาวงาม LGBTQ บิ๊กไซส์ ข้ามเพศผู้ครองตำแหน่งธิดาช้างและธิดาช้างควีนไทยแลนด์ 2023, Miss Universe ตัวแทนผู้เข้าประกวดจังหวัดนครราชสีมา , ผู้เข้าประกวด Miss Queen M Plus Nakhon Ratchasima 2023 โดยมูลนิธิเอ็มพลัสโคราช, มิสแกรนด์นครราชสีมา , น้องสุ สุรชยา ผู้ครองตำแหน่ง The Winner Of Best Swimsuit จากการประกวดเวที Universe is U 2022, คอสเพลย์และทีมเต้นปอม ปอมเชียร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เดินขบวนพาเหรดจากลานมอลล์พาร์คไปยัง จุดถ่ายภาพเช็คอิน ที่ Wonderground ชั้น B และต่อเนื่องไปยังเวทีการประกวดสุดยอดชุด Pride Carnival ที่วาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 3 นอกจากนี้ยังมีการจัดการประกวดการแต่งกาย ภายใต้แนวคิด “Pride Month Fashion Freedom” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท เพื่อร่วมแสดงความภาคภูมิใจและยืนหยัดในความเท่าเทียมและความหลากหลายของกลุ่ม LGBTQ+ ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้

และในวันที่ 18 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ที่วาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 3 พบการประกวด “Miss Queen M Plus Nakhon Ratchasima 2023” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 23,000 บาท จัดโดยมูลนิธิเอ็มพลัสโคราชเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพและรณรงค์ให้ชาว LGBTQ มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคเอดส์ นอกจากนี้ภายในกิจกรรมได้เปิดเวทีด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ เกี่ยวกับกฎหมายสมรสโดย Miss Queen Mplus Nakhon Ratchasima 2023 เพื่อร่วมกันผลักดันให้ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมเกิดขึ้น และปิดท้ายกิจกรรมด้วยโฟล์คซองและวงดนตรี จากน้อง ๆ ทีมอีสานยังที่ร่วมกันแสดงความสามารถ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือแสดงพลังแห่งความเท่าเทียมโดยใส่ #ESANPRIDECARNIVAL2023 #เพราะเราเท่าเทียมกัน #lgbtqiathemallkorat และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : The Mall Korat

