เยาวชน 4 ทวีปทัวร์เซินเจิ้น ชมเมือง ‘เศรษฐกิจดิจิทัล’ ศูนย์กลางเทคโนโลยีสุดล้ำ

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ตัวแทน 16 เยาวชน 14 ประเทศ จาก 4 ทวีปทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สเปน บราซิล แอฟริกาใต้ เปรู ยูกันดา ปากีสถาน เวียดนาม สิงคโปร์ และไทย รวมทั้งจีน ได้เข้าร่วมโครงการ FUTURE CLOSE-UP TOUR : DISCOVER THE WORLD OF THE CHINESE DIGITAL ECONOMY ซึ่งบริษัท Tencent, China International Communications Group, THINC Fellowship จับมือ Communication University of China จัดโครงการศึกษาและดูงานด้านเศรษฐกิจการเงินดิจิทัล ณ เมืองเซินเจิ้น รวมทั้งปักกิ่งเมืองหลวง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14-21 มิถุนายนที่ผ่านมา

โดยตัวแทนทั้ง 16 คน ประกอบด้วย สื่อมวลชน ผู้นำความคิด นักเขียน ผู้ประกอบการ และนักวิจัย ที่มีความเป็นมืออาชีพ และสนใจเทคโนโลยี เศรษฐกิจดิจิทัล และนวัตกรรมใหม่ ได้มีโอกาสพบกับความก้าวหน้าในรูปแบบต่างๆ ของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีนและของโลก

เทนเซ็นต์ (Tencent) เจ้าภาพหลัก คือ บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 ให้บริการด้าน System Integration หรือบริการวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำหรับองค์กรเป็นหลัก ก่อตั้งโดยนายหม่า ฮั่วเถิง หรือ โพนี่ หม่า โดยนิตรสารไทม์จัดอันดับจากให้เป็น 1 ใน 100 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อโลกเมื่อปี 2551

ปัจจุบัน เทนเซ็นต์ ขยายการบริการและการลงทุนไปทั่วโลกในรูปแบบต่างๆ เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชัน ออนไลน์เกม และโปรแกรมแชทชื่อดัง WeChat – วีแชท ที่ร่วมมือกับสนุกดอตคอมของไทย แต่ที่ทำรายได้สูงสุด คือ เกมส์ ทั้ง Peacekeeper Elite (PUBG) Honor of Kings หรือ ROV ในไทย และ League of Legends (LOL) ที่กำลังเข้ามาตีตลาดเกมส์มือถือ หรือแม้แต่แอพพลิชั่นเพลง ที่เรารู้จักกันดีในนาม JOOX

ZHANG JUN ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ เทนเซ็นต์ กล่าวว่า เป้าหมายหลักของโครงการ FUTURE CLOSE-UP คือ การช่วยให้คนหนุ่มสาวจากประเทศต่างๆ เข้าใจกันดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าใจเศรษฐกิจดิจิทัลของจีน และเชื่อว่า FUTURE CLOSE-UP จะเป็นสะพานเชื่อมที่ดีเยี่ยมสำหรับการสื่อสาร

ตลอดการเดินทางในเซินเจิ้นและปักกิ่ง ตัวแทนทั้ง 16 คนได้พบกับความเจริญทางด้านการคมนาคมแบบเต็มรูปแบบ จากการทดลองเดินเข้าไปในตลาดสดพบว่า การใช้เงินดิจิทัลขยายตัวลงไปแล้วแบบเต็มระบบ

ซึ่งการทำงานผ่านระบบหรือแอพพลิเคชันต่างๆ ล้วนปฏิบัติการผ่านสมาร์ทโฟน จึงไม่พลาดที่จะเข้าชมส่วนการผลิตอัจฉริยะของบริษัท HONOR แบรนด์สมาร์ทโฟนอันดับ 2 ของประเทศ ซึ่งมียอดขายอันดับ 1 ในช่องทางออนไลน์ในประเทศจีนในปี 2017และในปีที่ผ่านมา HONOR มียอดจัดส่งสมาร์ทโฟนทั่วโลกเติบโตถึง 34.4% และยังครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 6 ในตลาดโลกในช่วงเวลาแค่ 10 ปี และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบัน HONOR ยังผลิตคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสวมใส่ได้

ส่วนบริษัท Ping An กลุ่มบริการด้านประกันภัย การธนาคาร และบริการทางการเงิน ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเซิ้นเจิ้น มีที่ปรึกษาแพทย์ และ AI ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร Ping An โดดเด่นด้านการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจเดิม เช่น ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านยานยนต์ จนพลิกโฉมจากบริษัทการเงินสู่การเป็น Tech Company และที่น่าสนใจ คือ แอปพลิเคชันที่ให้บริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจรหรือที่รู้จักกันในชื่อ Good Doctor เป็นแพลตฟอร์มให้บริการทางการแพทย์ เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาโดยแพทย์แบบ Online การสั่งซื้อยา และบริการประกันสุขภาพ ซึ่งทั้งหมดมีการใช้เทคโนโลยีที่สะดวกและรวดเร็ว มีการนำ AI มาจับคู่ผู้ป่วยกับแพทย์เฉพาะทาง การวิเคราะห์โรคจากภาพถ่าย

ใจกลางกรุงปักกิ่ง ผู้เข้าร่วมโครงการ FUTURE CLOSE-UP มีโอกาสทดลองใช้จริงผ่านระบบ WeChat หรือ Weixin บริการรับโอนเงินออนไลน์ ชำระเงินค่าสาธารณูปโภค สั่งอาหาร ซื้อสินค้าอีคอมเมิร์ซ เติมเงินมือถือ จองบัตรโดยสาร จองเที่ยวบิน ตั๋วรถไฟ เสิร์ชหาข้อมูล ส่งข้อความหาเพื่อนหรือกลุ่มต่างๆ

โดยเริ่มจากการเรียกรถแท็กซี่ผ่าน DiDi Taxi คล้าย Grab ของไทย มุ่งหน้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ คือ Confucius Temple and Imperial College Museum หรือวัดขงจื้อและพิพิธภัณฑ์วิทยาลัยอิมพีเรียล โดยการซื้อบัตรผ่าน WeChat การสแกนคิวอาร์โค้ด ขี่จักรยานไปสวนสาธารณะ Ditan Park – ดิทันพาร์ค สวย ร่มรื่น ด้วยต้นแปะก๊วยสีเขียวสด

นอกจากนี้ FUTURE CLOSE-UP ทั้ง 16 คน ได้เข้าไปเรียนรู้วิชานิวมีเดียและดิจิทัลมีเดีย ผ่านแอพพลิเคชั่น หรือแพลตฟอร์ม Tencent Vedio Mall หรือ BiliBili Model และ TikTok Model ที่กำลังตีตลาดผ่านความสนุก การจับจ่ายซื้อของ รวมทั้ง AI Media โดยศาสตราจารย์ Yujun Yang คณบดีและนักวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศจีน – Communication University of China. (CUC) นำทีมคณาจารย์ให้ความรู้

เดินทางเข้าสู่วันสุดท้ายของโครงการ FUTURE CLOSE-UP ณ สำนักงานใหญ่ เทนเซนต์ กลางกรุงปักกิ่ง มีการจัด The 2023 Future Close-Up Forum โดย Li Yafang ประธาน China International Communications Group (CICG) Center for the Americas เจ้าภาพร่วม กล่าวนำว่า ผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาชาติทุกคนได้รับประสบการณ์ ได้เห็นการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่รุดหน้าและวัฒนธรรมของจีน ได้พบและสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นมากมายจากการพบปะเพื่อนจากประเทศต่างๆ ทุกคนต่างได้รับประสบการณ์ ได้สื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน CICG จะเดินหน้ามอบมุมมองใหม่ๆ แก่ชาวจีนและชาวต่างชาติ เพื่อให้ชาวโลกได้เข้าใจประเทศจีนมากยิ่งขึ้น

PATRICK JACK ROBERTSON : CEO of Smart Air กล่าวว่า ได้เห็นการพัฒนาใหม่ๆ จากจีนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของแอพพลิเคชั่นใหม่ แนวคิดใหม่ และสิ่งที่ควรร่วมมือกัน และได้เห็นว่าโลกนี้ยังมีหลายประเทศ แม้จะมีความคิดหรือวิธีการทำงานร่วมกันและแตกต่างกัน แต่ท้ายที่สุดแล้วเราจะสื่อสารและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นผ่านเทคโนโลยีนำสมัย

ด้านตัวแทนจากประเทศไทย มองว่า ท้ายสุดแม้ปัจจุบันเทคโนโลยีจะช่วยย่อโลกทั้งใบให้เข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือ แต่การพัฒนาเทคโนโลยีที่รุดหน้าควรทำควบคู่ไปกับการรักษาวิถีชีวิตของผู้คน หากไม่มีวิถีเก่า วิถีใหม่ก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เช่นกัน