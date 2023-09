วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ ลงนามด้านการศึกษากับอดีตนายกฯมาเลย์ หนุนตั้งองค์กรสอดส่องการบูลลี่ผ่านโซเซียล

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ ลงนาม ด้านการศึกษากับอดีตนายกฯมาเลย์ ตั้งองค์กรสอดส่องการบูลลี่ผ่านโซเซียล

ดร.เจต ประภามนตรีพงศ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายอุฬาร ประภามนตรีพงศ์ นายสมศักดิ์ จินาพันธ์ และ ดร.ปรารถนา ศรีสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ต้อนรับนายกรัฐมนตรี คนที่ 9 ประเทศมาเลเซีย ดาโตะก์ ซรี อิซมาอิล ซาบรี บิน ยาคอบ (Dato Ismail Sabri Bin Yaakob) เป็นประธานการลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักศึกษาและการแบ่งปันโปรแกรมทางการศึกษา ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ร่วมบรรยายในหัวข้อ “International Collaboration between Thailand and Other Coutries”

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ (TGBC) เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เป็นแห่งแรกๆ ในประเทศไทย และมีนักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะมาเลเซีย และอินโดนีเซียจำนวนมาก และกำลังจะเปิดศูนย์ภาษามาลายูแห่งแรกในอาชีวศึกษาไทย เพื่อการเรียนรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรมของประเทศผู้ใช้ภาษามามาลายู ที่มีทั้งมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย รวมไปถึงหลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม กัมพูชา



ท่านนายกรัฐมนตรีคนที่ 9 ประเทศมาเลเซีย กล่าวบรรยายในหัวข้อ “Digitalisation of World Family for Universal Peace” และวิสัยทัศน์เรื่อง “ครอบครัวเอเชีย” หรือ Asian Family ภายใต้อิทธิพลของโลกโซเซียลมีเดีย ที่มีการทำร้ายหรือบูลลี่กันผ่านโซเซียล จนมีการฆ่าตัวตาย ของเด็กวัยรุ่น โดยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะภัยอันตรายของครอบครัวเอเชียทุกคน โดยรัฐบาลมาเลเซียตั้งองค์กร Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) เพื่อสอดส่องดูแลการบูลลี่ผ่านโซเซียล และเอาผิดทางกฎหมาย



ก่อนเดินทางกลับนายกรัฐมนตรี คนที่ 9 ประเทศมาเลเซีย ได้เยี่ยมชมผลงานนิทรรศการณ์ต่างๆ อย่างละเอียด ด้วยความสนใจ พร้อมทิ้งท้ายเสนอให้สนับสนุนอาชีวะมากกว่านี้ เพราะผลผลิตของโรงเรียนอาชีวะจะสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคอุตสาหกรรม ยกระดับเศรษฐกิจ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมของโลก