อีกราย! หญิงวัย 58 ถูกชาวสวิส ล็อกคอต่อยไม่ยั้ง จับหัวโขกพื้นเลือดอาบ กลางห้างดังเมืองตรัง

อีกราย! หญิงวัย 58 ถูกชาวสวิส ล็อกคอต่อยไม่ยั้ง จับหัวโขกพื้น กลางห้างดังเมืองตรัง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม นายกฤตพงศ์ ขิกขำ อายุ 25 ปี ชาวอ.เมือง จ.ตรัง พร้อมด้วยญาติๆ ได้พาผู้สื่อข่าวเดินทางไปยัง รพ.ตรัง เพื่อร้องขอความเป็นธรรม กรณีที่ นางนัฎชนันท์ ขิกขำ หรือ แม่รี อายุ 58 ปี ผู้เป็นมารดา ได้ถูกชายต่างชาติ ชาวสวิสเซอร์แลนด์ ทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง กลางห้างดังแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลนครตรัง เหตุเกิดในวันเดียวกัน จนทำให้ นางนัฎชนันท์ มีอาการบาดเจ็บสาหัส ถูกนำตัวส่งแผนกห้องฉุกเฉิน รพ.ตรัง อย่างเร่งด่วน

เบื้องต้นพบว่า มีบาดแผลจมูกหัก ตาบวม และหลังบวม ซึ่งต้องรอการตรวจจากแพทย์อย่างละเอียดอีกครั้ง

ส่วนฝรั่งชาวสวิสเซอร์แลนด์คู่กรณี ทราบชื่อคือ Mr.Straumann Dietermatthias อายุ 60 ปี ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจคุมตัวไปสอบสวนที่ สภ.เมืองตรัง โดยได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมาร่วมสอบสวนด้วย แต่เบื้องต้น Mr.Straumann ไม่ยอมให้การใดๆ ทั้งสิ้น และมีสีหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลา

จากการตรวจสอบเอกสารประจำตัว พบว่า Mr.Straumann เข้ามาอยู่เมืองไทยถูกต้องทุกอย่าง ล่าสุดเพิ่งไปต่อพาสปอร์ตเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 และจะครบกำหนดต่ออายุอีกครั้งในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 และถือวีซ่าเป็นแบบพำนักบั้นปลายใช้ชีวิตหลังเกษียณ

นายกฤตพงศ์ ขิกขำ ลูกชายของแม่รี เปิดเผยว่า ปกติคุณแม่มีอาการป่วยทางเส้นประสาท เนื่องจากเมื่อเร็วๆ นี้ได้ไปถอนฟันผิดซี่ ทำให้ต้องรักษาตัวอยู่ระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้น เวลาไปไหนมาไหนต้องใช้ขาเหล็กพยุงตัว หรือเดิน 4 ขา จึงเดินไม่ค่อยคล่อง ซึ่งวันนี้ (5 มีนาคม) ช่วงเย็นๆประมาณ 16.00 น. แม่ของตนได้ไปซื้อของที่ห้างดังแห่งหนึ่งที่บริเวณชั้น 2 แต่ได้มีฝรั่งคู่กรณีมาเดินเบียดจนคุณแม่เกือบล้ม จากนั้นคุณแม่ได้พูดกับฝรั่งคนนั้นเป็นภาษาอังกฤษว่า ช่วยสุภาพกับเขานิดนึง ทำให้ฝรั่งรายนี้ไม่พอใจ ตะโกนโหวกเหวกโวยวาย แม่เลยพูดไปว่าจะมาทำอย่างนี้กับคนไทยไม่ได้ จากนั้นชายขาวสวิสก็ตรงเข้าชกต่อยคุณแม่ 4 ครั้ง แล้วเดินหนีไป

จากนั้นคุณแม่จึงเอาขวดน้ำปาใส่ ทำให้ฝรั่งรายนี้เดินกลับมาล็อกคอแม่ของตน แล้วต่อยซ้ำอีกนับ 20 ครั้ง พร้อมกับเอาศีรษะโขกกับพื้นอย่างแรง พร้อมกับใช้เข่ากดที่ลำคอ ทำให้คุณแม่ของตนบาดเจ็บสาหัส เลือดอาบหน้า และฟกซ้ำหลายจุด จนต้องรีบส่งตัวไปให้หมอที่ รพ.ตรัง รักษาตัวอย่างเร่งด่วน ซึ่งเหตุการณ์นี้มีบุคคลในห้างเห็นจำนวนหลายคน และต่างพร้อมที่จะเป็นพยานให้ แต่เสียดายที่ตรงจุดนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ว มองไม่เห็นเหตุการณ์ ส่วนฝรั่งคู่กรณีหลังก่อเหตุแล้วก็ปิดปากเงียบ ไม่ยอมพูดอะไรเลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทั่งเวลา 20.00 น. ที่สภ.เมืองตรัง ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งจากกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาร่วมสอบปากคำ แต่ชายชาวสวิสเซอร์แลนด์ คนดังกล่าวไม่ยอมตอบคำถามใดๆทั้งสิ้น ได้แต่นั่งเงียบและมีสีหน้าเคร่งเครียด โดยสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลรองเท้าผ้าใบพร้อมเป้ใบใหญ่ สร้างความปวดหัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างมากเพราะชายชาวสวิสไม่ยอมเปิดปากให้ปากคำใดๆเป็นเวลาหลายชั่วโมง

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสอบสวนจนดึก เบื้องต้นทางแพทย์ได้มีใบวินิจฉัยการตรวจร่างกายมาแล้ว พบว่าได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาหนัก ทำร้ายร่างกาย เป็นเหตุให้เกิดอัตรายแก่กายโดยสาหัส และเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานนำตัวฝากขัง เพื่อดำเนินคดีต่อไป ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตม. ได้เข้าไปสอบถามเป็นภาษาอังกฤษว่าเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินคดี Mr.Straumann จึงยอมเปิดปากสั้นๆว่า Can not, I will go home. Don’t take photo me.

ทั้งนี้แพทย์วินิจฉัยว่านางนัฎชนันท์ ขิกขำ ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออกจากจมูกหัก ต้องพักรักษาตัวไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยญาติยืนยันดำเนินคดีให้ถึงที่สุด