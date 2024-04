แม่โวย ลูกชาย 7 ขวบ ถูก ‘ผัว สจ.อุดรฯ’ ตบหน้า อ้างเด็กมา ‘ด่า-ชูนิ้วกลางให้’

จากกรณีเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วย โพสต์ข้อความว่า วันนี้ผมได้รับเรื่องร้องเรียนมาว่า สามีของ สจ.อุดร ท่านหนึ่งตบเด็กชายวัย 7 ขวบ ณ ศาลากลางบ้าน ในขณะที่เด็กกำลังเล่นฟุตบอลกันอยู่ อ้างว่าตบสั่งสอนว่าเด็กพูดจาไม่สุภาพข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร พรุ่งนี้ผมและทีมข่าวจะลงพื้นที่สอบถามข้อเท็จจริง แต่อยากจะบอกสามีท่าน สจ .ผู้ทรงเกียรติว่าคุณไม่มีอำนาจในการที่จะไปตบตีแม้จะเป็นการสั่งสอนตามที่คุณอ้างนี่ มันเด็กอายุแค่7ขวบนะเว้ย ถ้าเด็กทำอะไรไม่ดีตามที่คุณว่าจริงคุณควรติดต่อบอกพ่อแม่เค้าให้รับทราบ เพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกัน แต่คุณจะถือวิสาสะไปตบไปตีลูกเค้าไม่ได้พรุ่งนี้เจอกันงามไส้ละสามี สจ.อุดร

ความคืบหน้ากรณีดังกล่าว เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 10 เมษายน นายภาณุมาศ จิตรวศินกุล หรือเฮียปี๊ยก เจ้าของเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วย พร้อมผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ศาลากลางบ้านผักตบ หมู่ 13 ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี พบ น.ส.อุบลรัตน์ อายุ 41 ปี นายธงเจิม อายุ 46 ปี แม่และพ่อ และน้องคูตี้ อายุ 7 ขวบ ที่ถูกสามี สจ.ตบหน้า พร้อมกับพาไปดูจุดที่ลูกเตะฟุตบอลเล่นกับเพื่อน แล้วลูกฟุตบอลไหลตกลงไปถนน ขณะที่นายชู นามสมมติ อายุ 50 ปี สามี สจ.ขับรถมาพอดี จึงได้จอดรถเดินลงมาตบหน้าน้องคูตี้ เพื่อสั่งสอน

น.ส.อุบลรัตน์ แม่น้องคูตี้ เล่าว่า วันเกิดเหตุ น้องคูตี้ได้เตะฟุตบอลอยู่ที่ศาลากลางบ้านกับเพื่อน เป็นจังหวะที่ลูกบอลไหลลงไปถนน ลูกชายของตนก็เลยวิ่งลงไปเก็บลูกฟุตบอล เป็นจังหวะที่มีรถมาพอดีลูกชายตนก็ตะโกนบอกว่า “Stop Stop” ให้รถหยุด เพื่อที่จะได้เก็บลูกฟุตบอล พอรถหยุด ลูกชายตนก็ได้บอกว่า “Thank you” หรือขอบคุณ

น.ส.อุบลรัตน์ เล่าว่า แล้วพี่อีกคนก็วิ่งไปเอาฟุตบอล และก็มาเล่นกันต่อ จากนั้นนายชู คนขับรถกระบะก็ได้เดินลงมา พูดว่าน้องเสื้อขาวตัวเล็กมาหาสิ และเดินเข้ามาหาลูกของตนแล้วก็ตบหน้า โดยไม่ได้ถามอะไรเลย ทั้งที่ลูกของตนบอกเพียงแค่ว่า Stop และ Thank you ซึ่งลูกตนก็งงว่าโดนตบเพราะอะไร คนที่ตบก็ไม่ได้พูดอะไร บอกเพียงแต่บอกลูกตนว่าอย่าพูดคำไม่สุภาพ และยังถามเด็กอีกว่าเป็นลูกใคร พ่อแม่เป็นใคร ตนมารู้ที่หลังว่าที่ลูกถูกตบหน้าก็เพราะพูดคำว่าฟักยู แต่จริงๆแล้วลูกของตนพูดว่า Thank you และ Stop

“ซึ่งคนที่ตบหน้าลูกตนนั้น บอกเพียงแค่ว่าตบสั่งสอนทั้งที่ลูกของตนอายุเพียงแค่ 7 ขวบ ในฐานะตนเป็นแม่ สามารถสั่งสอนลูกได้ แต่ไม่ใช่การตบเด็กแบบนี้ ตนอยากจะถามว่า มาตบเด็กสั่งสอนลูกตนในฐานะอะไร ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ลูกตนมีอาการหวาดกลัว ไม่กล้าไปเล่นกับเพื่อนที่ศาลากลางบ้านแล้ว ขอไปทำงานกับแม่”

น.ส.อุบลรัตน์ เล่าอีกว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์ นายชูและภรรยา ได้มาหาตน สอบถามในลักษณะถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มากกว่าสอบถามอาการของเด็ก นายชูก็ยังยืนยันว่าลูกของตนพูดคำว่าฟักยู แต่ภรรยานายชูไม่รู้เรื่องว่าสามีไปทำอะไรกับเด็ก เลยมาถามเหตุการณ์ หลังจากตนได้พูดคุยกันแล้ว นายชูก็ยังยืนยันว่าลูกของตนนั้นพูดคำว่าฟักยู และยืนยันว่าการที่ทำลงไปเป็นการสั่งสอนลูกของตนไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ

ส่วน น้องคูตี้ เล่าว่า ตอนเกิดเหตุตนกำลังเตะบอลอยู่กับเพื่อนและรุ่นพี่ที่ศาลากลางบ้าน ลูกฟุตบอลได้ไหลลงไปที่ถนนเป็นจังหวะที่มีรถปิกอัพขับมาตนเลยบอกให้รถ Stop เมื่อรถจอดก็พูดว่า Thank you รุ่นพี่ก็ไปเก็บลูกฟุตบอลขึ้นมาเล่นกันต่อ ซึ่งคนขับรถกระบะก็ได้ไปจอดรถแล้วเดินลงมาหาพวกตน แล้วถามว่า “ชูนิ้วกลางใส่ผู้ใหญ่ทำไม มันเป็นสิ่งไม่ดี” ตอนไม่ได้ทำท่าทางโชว์นิ้วกลาง แต่ทำมือให้รถหยุดแล้วก็ยกมือไหว้ขอบคุณ หลังจากนั้นคนขับรถกระบะก็ได้จับไหล่แล้วก็ตบหน้าตนอย่างแรง แล้วยังถามพวกตนว่าลูกเต้าใคร บ้านอยู่แถวไหน พ่อแม่คือใคร และก่อนที่จะเดินขึ้นรถยังพูดว่า “เล่นกับใครไม่เล่น แต่อย่ามาเล่นกับกู” แล้วก็เดินขึ้นรถขับรถหนีไปเลย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าได้โทรศัพท์ไปสอบถามไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของ สจ. ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ชายคู่กรณี เพื่อขอให้ช่วยประสานถามข้อเท็จจริงกับเรื่องที่เกิดขึ้น โดยรับสายและตอบมาว่า เรื่องดังกล่าวตนรู้อยู่เรื่องแล้ว แต่ตอนนี้สามีออกไปทำธุระ กลับมาแล้วจะโทรให้รีบไปหาที่ศาลากลางบ้านไม่เกิน 20 นาที

ซึ่งผู้สื่อข่าวได้รออยู่สักพักทางคู่กรณีไม่ได้เดินทางมาหา แต่เมื่อผู้สื่อข่าวเดินทางไปหาที่บ้านกลับพบว่าบ้านปิด ร้องเรียกหาก็ไม่มีใครตอบรับกลับมาจึงได้เดินทางกลับ