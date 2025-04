ด.ต.เมาซิ่งเก๋งชนจยย. แม่-ลูก3ขวบดับคาที่ พ่อเจ็บสาหัส จับเป่าพุ่ง 177 มก. ด้าน ผกก.แถลงยืนยันให้ความเชื่อมั่นดำเนินคดีตรงไปตรงมา

วันที่ 8 เมษายน พ.ต.อ.ศุภชัช (ยีหวังกอง) ณ พัทลุง ผกก.สภ.ระแงะ แถลงการณ์เรื่องการดำเนินการกับข้าราชการตำรวจ ในกรณีอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต

ตามที่มีเหตุการณ์อุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรระแงะ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2568 เวลาประมาณ 20.12 น. โดยมีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บสาหัส 1 ราย ซึ่งหนึ่งในผู้ก่อเหตุคือ ดาบตำรวจอนุชา ผู้ใต้บังคับบัญชาของผม และเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเดียวกันนั้น

ผมขอเรียนชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนว่า หลังเกิดเหตุ ได้มีการดำเนินการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของ ด.ต.อนุชา ทันที โดยแพทย์เป็นผู้ทำการตรวจตามขั้นตอนทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งพบว่ามีแอลกอฮอล์ในระดับ 177 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอย่างชัดเจน

ADVERTISMENT

ขอเรียนให้ทราบโดยทั่วกันว่า ผมในฐานะหัวหน้าหน่วย ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีนี้ และจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ละเว้น แม้ผู้ก่อเหตุจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดก็ตาม

ADVERTISMENT

ผมยืนยันว่า ข้าราชการตำรวจทุกนายต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันกับประชาชนทุกคน และในคดีนี้ ผมได้กำชับพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ในนามของหัวหน้าหน่วย ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ และจะไม่ละเลยต่อความเจ็บปวดของท่าน ตลอดจนพร้อมให้ความร่วมมือทุกประการในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่

ขอยืนยันอีกครั้งว่า สถานีตำรวจภูธรระแงะ จะไม่ปกป้องผู้กระทำผิด ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใคร

Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un إِنَّا ِلِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ “Surely, we belong to Allah and verily to Him do we return.”

“อินนาลิลลาฮ์ วะอินนาอิลัยฮิรอญีอูน” ”แท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ และแท้จริงเราจะต้องกลับสู่พระองค์“

ขอแสดงความเสียใจ และไว้อาลัยให้กับครอบครัว ผู้สูญเสียครับ

ทั้งนี้ พ.ต.อ.ศุภชัช ณ พัทลุง ผกก.สภ.ระแงะ พร้อมด้วย พ.ต.ท.วิถี ช่วยเสน รอง ผกก.สส.สภ.ระแงะ และตำรวจชุมชนมวลชนสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมละหมาดญะนาซะฮ์ และพิธีฝังศพ ผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับญาติผู้เสียหายทำความเข้าใจเบื้องต้น และแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ได้มอบเงินส่วนตัว จำนวน 10,000 บาท ให้แก่ญาติผู้เสียหาย ณ มัสยิดตันหยงมัส ม.1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ด้วย

สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว เวลาประมาณ 20.12 น.วันที่ 7 เม.ย.2568 ร.ต.อ.ปัญญรัตน์ พงศ์ชินฤทธิ์ สภ.ระแงะ รับแจ้งเหตุ รถเก๋งชนรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิต บริเวณหมู่บ้านแกแมเก้า ถนน 4055 จุดยูเทิร์น ต.ตันหยังมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส จึงรายงานผู้บังคับบัญชา ก่อนเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ที่เกิดเหตุพบรถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า ซิตี้ ป้ายทะเบียน งค 9397 สงขลา ชนรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า ฟีลาโน่ สีดำ ไม่ทราบหมายเลขป้ายทะเบียน ในที่เกิดเหตุ มีผู้เสียชีวิต 2 ราย คือน.ส.นูรฮาฟีซา อายุ 22 ปี และด.ช. อายุ 3 ปี และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย คือนายมูฮำหมัด อายุ 23 ปี

จากการสอบสวนทราบว่า ผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงในขณะมีอาการมึนเมา และพุ่งชนครอบครัว 3 พ่อแม่ลูกที่กำลังขับรถจักรยานยนต์ ทำให้แม่และลูก เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุส่วนพ่อได้รับบาดเจ็บสาหัส ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลระแงะ

ขอบคุณข่าวสด