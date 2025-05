ทดสอบเตือนภัยเชียงราย ชาวบ้านได้ข้อความ แต่บอกครั้งเดียวไม่พอ เสียงไม่เร้าใจ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้ให้บริการมือถือ ทั้งบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ Cell Broadcast ระดับเล็ก โดยมีทาง นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัด นำคณะรองผู้ว่า และส่วนราชการเข้าร่วมทดสอบระบบในครั้งนี้

ซึ่งเป็นการทดสอบการส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบ Cell Broadcast ไปยังผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย และบริเวณโดยรอบ รัศมี 2 กิโลเมตร พร้อมกันกับศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และศาลากลางจังหวัดสงขลา

โดยจำลองสถานการณ์ว่าเกิดฝนตกหนักสะสมติดต่อกันอย่างหนักทำให้เกิดมีน้ำป่าไหลหลากผ่านพื้นที่ในเวลา 13.00 น. โดยเป็นการทดสอบการส่งแจ้งเตือนชนิดเหตุการณ์ Nationnal Alert จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลาแสดงผล 10 นาที โดยมีสัญญาณเสียงแจ้งเตือนในโทรศัพท์มือถือดังขึ้นประมาณ 8 วินาที และมีข้อความส่งถึงประชาชน “ทดสอบแจ้งเตือนภัย Cell Broadcast จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โปรดอย่าตื่นตระหนก This is a test message from Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM). No action required.” แล้วจะมีการรายงานผลการทดสอบไปยังห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาภัยแห่งชาติ ต่อไป

นายชรินทร์กล่าวว่า ระแบบแจ้งเตือนภัยที่ทดสอบถือว่ามีประสิทธิภาพ โดยตั้งเวลาแจ้งเตือนเวลา 13.00 น. ก็จะมีสัญญาณส่งไปถึงโทรศัพท์ในพื้นที่เป้าหมายทันที แม้โทรศัพท์แต่ละเครื่องจะไม่ได้รับสัญญาณพร้อมกันแต่ก็ได้รับเกือบทุกเครื่อง แต่ยังมีโทรศัพท์บางรุ่นที่เป็นรุ่นเก่าไม่สามารถจะรับข้อความได้ ซึ่งตามหลักแล้วประชาชนจะต้องได้รับการแจ้งในทุกรุ่นและทุกระบบ ซึ่งเรื่องของระบบจะให้ทางสำนักงาน ปภ.สรุปการทดสอบพร้อมกับสำรวจความเห็นประชาชนผู้ใช้เพื่อดำเนินการแก้ไข หรือเพิ่มเติมประสิทธิภาพการแจ้งเตือนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไป

นายชรินทร์กล่าวว่า ระบบการแจ้งเตือนภัยจะมีผลประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเคยประสบภัยอย่างมาก สามารถรับรู้สถานการณ์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ หรือขนย้ายทรัพย์ไม่ให้ได้รับผลกระทบได้ นอกจากเชียงรายจะมีระบบเตือนภัยการป้องกันพื้นที่น้ำท่วม โดยเฉพาะพื้นที่แม่น้ำสายก็กำลังมีการเร่งป้องกันและแก้ไขอย่างเต็มที่ โดยมีการจัดทำแนวพนังและบิ๊กแบ๊กในพื้นที่เสี่ยงไว้แล้ว และมีการขุดลอกน้ำรวกตามข้อตกลงไทย-เมียนมาแล้ว กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการโดยกรมการทหารช่างกองทัพภาค 3 ซึ่งจะให้แล้วเสร็จก่อนช่วงฤดูฝน ในส่วนของการขุดลอกแม่น้ำสายก้ได้มีการเร่งรัดไทยเมียนแล้วขอให้ช่วยการขุดลอกโดยเร็วก่อนที่จะถึงฤดูฝนเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมซ้ำมาอีก

ขณะที่จากการสอบประชาชนในพื้นที่รัศมีประมาณ 2 กิโลเมตร รอบๆ ศาลากลางเชียงราย ก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการแจ้งเตือนภัยการทดสอบครั้งนี้ของโทรศัพท์ทุกรุ่นและทุกระบบ

โดยนายอภิชิต ปันวิชัย อายุ 51 ปี ชาวบ้านชุมชนน้ำลัด ซึ่งมีบ้านเรือนอยู่ติดกับลำแม่น้ำกกและใกล้กับศาลากลางเชียงราย กล่าวว่า การแจ้งเตือนภัยชาวบ้านสามารถรับรู้และเข้าถึงได้ง่าย เพราะมีการแจ้งมายังโทรศัพท์ แต่เสียงยังเตือนยังไม่ดังและเสียงไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ หลายคนอาจไม่สนใจ และมีการแจ้งเตือนดังขึ้นไม่กี่วินาทีและข้อความนานก็หาย หากคนไม่ทันได้ดูก็จะไม่ทราบ ดังนั้นจึงอยากให้เพิ่มเสียงแจ้งเตือนให้ดังขึ้นและเสียงที่ตื่นเต้นเร้าใจให้ประชาชนอยากดูข้อความ เช่น เสียงไซเรน เป็นต้น แต่ตนก็เชื่อว่าการมีระบบแจ้งเตือนเช่นนี้เป็นสิ่งดี ที่ประชาชนจะได้มีการเตรียมมือและทราบสถานกาณ์ว่าจะควรทำเช่นไร ที่ผ่านมาไม่มีระบบเช่นนี้กว่าจะทราบสถานการณ์น้ำก็ท่วมไปมากจะขนย้ายทรัพย์สินหรือคนก็ทำได้ยากเพราะน้ำเต็มพื้นที่แล้ว การมีระบบแจ้งเตือนแบบนี้จะลดความสูญเสียได้มาก

นายชัยศักดิ์ คนชม ชาวบ้านเขตเทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่า ตนมาหารกินข้าวแถวศาลากลาง ก็ได้รับเสียโทรศัพท์แจ้งเตือนซึ่งทำให้ทราบถึงระบบเตือนภัยได้ทันที ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ดีการได้ยินเสียง หรือการเข้าถึงก็ชัดเจน แต่จะมีประโยชน์สำหรับที่คนพกโทรศัพท์ คนที่ไม่ดูโทรศัพท์ก็อาจเข้าไม่ถึงควรมีข้อความแจ้งเตือนให้ทราบตามมาอีกก็ดี แต่โดยรวมถือว่าเป้นระบบที่มีประสิทธิภาพและจะช่วยประชาชนได้ดี ในการรับรู้สถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ