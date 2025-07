โคราช จัดหนักสแกนพื้นที่เสี่ยงยาเสพติดจับเป้าหมาย 10 ราย ตรวจฉี่ผู้นำชุมชน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ด้านหลังศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นางสาวอรวรรณ มีใหม่ นายอำเภอเมือง นครราชสีมา พร้อม พ.ต.อ.สุทธินันท์ คงแช่มดี ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ,พ.ต.อ.วีณวัฒน์ ศรีแย้ม ผกก.สภ.โพธิ์กลาง ,พ.ต.อ.นธีร์ สุคุณา ผกก.สภ.จอหอ ผู้แทนหัวหน้า สภ.มะเริง ,สภ.พลกรัง อ.เมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด NO Drugs NO Dealers ผนึกกำลังชุมชนปลอดยาเสพติด ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย กิจกรรม สัปดาห์สีขาว (Intensive Days Screening week เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดเป็น “หมู่บ้านชุมชนปลอดยาเสพติด” ไม่มีทั้งผู้ค้าและผู้เสพอีกต่อไป แนวทาง 1. ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 2. ใช้กลไกชุดรักษา ความปลอดภัย หมู่บ้าน (ชรบ.) 3. ปฏิบัติการ กวาดบ้านตัวเอง NO Drugs NO Dealers 4. ขยายผล “1 ผู้เสพ ต่อ 1 ผู้ค้า”

โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำขุมชนในพื้นที่ 24 ตำบล ของ อ.เมือง ร่วมกล่าวคำแสดงปฏิญญารวมพลัง ยับยั้งปัญหา ป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด มิให้มีผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านชุมชนมีระบบ กลไก การจัดการปัญหาด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างแท้จริง

นางสาวอรวรรณ นายอำเภอเมือง กล่าวว่า ได้ดำเนินการเชิงรุกบูรณาการฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุขและท้องถิ่น จัดการปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวทาง “ไม่ให้ยามาหาคน ไม่ให้คนไปหายา” ภายใต้โครงการ “โคราชสีขาว ปฏิบัติการกวาดบ้านตนเอง” โดยเรียกตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างไม่มีข้อยกเว้นและไม่แจ้งล่วงหน้า มุ่งหวังสร้างพื้นที่ปลอดภัย หยุดยั้งยาเสพติด ผลตรวจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันในพื้นที่ 24 ตำบล ของ อ.เมือง จำนวน 750 คน ไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใด ส่วนการ Re x-ray ผู้เสพ ผู้ค้ารับ ตามที่รับแจ้งเบาะแสได้ติดตามผู้เกี่ยวข้องจำนวน 10 คน มาสอบสวนขยายผล หากพบพยานหลักฐานจะดำเนินการทางกฎหมาย ล่าสุดพบ “หมู่บ้านสถานะสีแดง” 1 หมู่บ้านและเฝ้าระวังจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ได้ยึดหลักการทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่พี่น้องประชาชนคาดหวัง หากพบเห็น ผู้ค้าหรือผู้เสพ สามารถแจ้งเบาะเเสได้ที่ สายด่วน 1567 หรือ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง