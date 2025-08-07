ฝนเท ผักตบชวาทะลัก ชาวบ้านระดมผลักดัน หวั่นสะพานจะถล่ม

ฝนเทผักตบชวาทะลักชาวบ้านระดมผลักดันหวั่นสะพานจะถล่ม
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พื้นที่ จ.ชัยนาท มีฝนตกลงมาอย่างหนักนานนับชั่วโมง ทำให้ตามถนนสายต่างๆ ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝน หลายจุดมีน้ำท่วมขัง เพราะไหลลงท่อระบายน้ำไม่ทัน ซึ่งเป็นการกลับมาตกอีกครั้งหลังจากไม่มีประมาณฝน 3-4 วัน
ซึ่งเป็นฝนจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่จะมีฝนตกหนักไปจนถึงวันที่ 11 สิงหาคมนี้ ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองมหาราช พื้นที่ ต.ตลุก อ.สรรพยา
ซึ่งมวลน้ำได้พัดพาเอาผักตบชวาจำนวนมากมาตามน้ำ และมาเกาะเสาตอม่อสะพาน และเกาะเป็นแพสะสมที่สะพานข้ามคลองมหาราช พื้นที่หมู่ 1 ต.ตลุก ชาวบ้านในพื้นที่หวั่นเกรงว่าปริมาณผักตบชวาบวกกับแรงดันมหาศาลของน้ำจะทำให้ตอม่อสะพานพังทำให้สะพานพังถล่มลง ชาวบ้านจะเดือดร้อนไม่มีเส้นทางสัญจรข้ามฝั่ง
จึงระดมกำลังดันนำไม้ปลายตะขอมาเกี่ยวดัง บางส่วนก็สวมเสื้อชูชีพลงไปในน้ำเพื่อรื้อดันผลักตบชวาให้พ้นตอม่อสะพาน ซึ่งก็ทำด้วยความยากลำบาก เพราะปริมาณผักตบที่เกาะแน่นหนักและเหนียวมาก
โดยนายกนก โพธิ์เหลือ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 กล่าวว่า ร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่ไปแล้ว แต่ก็ยังเงียบ ชาวบ้านจึงต้องลงแรงกันเองเพราะถ้าทิ้งไว้ไม่เกิน 1-2 วัน สะพานถล่มแน่