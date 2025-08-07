กรอ. ลุยตรวจสารพิษ รง.ฝังกลบย่านบ่อกวางทอง ตะลึง! ขุด 20 จุด พบฝุ่นแดงเพียบ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นายดำรงค์เดช พรงาม แกนนำชาวบ้าน หมู่ 4 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี และแกนนำต่อต้านการนำสารพิษมาทิ้งในพื้นที่ภาคตะวันออก เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับนายทุนจีนได้นำสารพิษมาฝังกลบในพื้นที่ บริษัทแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โดยนำขยะสารเคมีมาฝังกลบในพื้นที่บริษัท ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนมานานหลายเดือน และทางอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี ได้ทำการตรวจยึดและอายัดวัตถุอันตรายไว้แล้ว
นายดำรงค์เดชกล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการขุดเจาะพื้นที่ภายในโรงงานของบริษัทดังกล่าวประมาณ 20 จุดพบว่าเป็นฝุ่นแดง ซึ่งเป็นสารอันตรายเกือบทุกจุด จึงได้นำตัวอย่างฝุ่นแดงไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทางอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี ยืนยันแล้วว่าเป็นสารอันตราย จากการที่บริษัทดังกล่าวได้มีการลักลอบนำสารเคมีมาฝังกลบพบว่ามีมานานแล้ว ชาวบ้านร้องเรียนแต่เรื่องก็เงียบมาตลอด ครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เจ้าหน้าที่หันมาสนใจ แต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาคือมีฝุ่นแดงปริมาณมาก แล้วจะต้องนำไปกำจัดอย่างไร คาดว่าจะใช้เงินร่วม 100 ล้านบาทแล้วใครจะรับผิดชอบ
“ผมพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันดูแล เพราะขณะนี้มีโรงงานหล่อหลอมโลหะ หรือวัสดุเหลือใช้จำนวนมากเกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อมีสารพิษหลงเหลือก็จะนำมาทิ้งในชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออก มีข่าวออกมามากโดยนำสารพิษมาทิ้งในชุมชน หรือที่ดินว่างเปล่าจำนวนมาก จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกมาดำเนินการป้องกัน เพราะไม่เช่นนั้นในพื้นที่ภาคตะวันออกจะเต็มไปด้วยขยะสารอันตราย ขยะพิษที่นำมาฝังกลบในพื้นที่” นายดำรงค์เดชกล่าว