ปชช. แขวนป้ายค้าน เด้งผู้ว่าฯระยองไปเพชรบุรี ระบุทำงานดี อยากให้อยู่ต่อ
จากกรณีที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยมีมติให้โยกย้าย นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ใช้ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และให้นายภาสกร บุญญลักษณ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ส.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จ.ระยอง มีการแขวนป้าย “รวมพลังคนระยอง รักศรัทธา ผู้ว่าไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์” บริเวณสะพานลอยข้ามถนนสุขุมวิทหน้าโรงพยาบาลระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยองขาเข้าเมืองระยอง ส่วนทางด้านขาออกเมืองระยอง แขวนป้าย “ชาวระยองรับผู้ว่าไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าทำงานตอบสนองนโยบายรัฐและมหาดไทยมาตลอด ปราบปรามยาเสพติดบ่อนการพนันและผู้มีอิทธิพล ขอให้ท่านสานต่อที่ระยอง”
นายสุรินทร์ สินรัตน์ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จ.ระยอง กล่าวว่า ตั้งแต่นายไตรภพมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นเวลาเกือบ 3 ปี ก็ทำงานจริงจังกับเรื่องการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการมลพิษ ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ปราบปรามเรื่องบ่อนการพนัน ยาเสพติด และผู้มีอิทธิพล ในภาพรวมด้านการพัฒนาจังหวัดระยอง โครงการย้ายศาลหลักเมืองจังหวัดระยอง จากจุดเดิมให้ใหญ่กว่าเดิมอย่างสมเกียรติ โครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากที่วัดราชบัลลังก์ ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนศรีเมือง หอพระพุทธอังคีรส ให้เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดระยอง มีการจัดทำแผนจัดสรรงบประมาณ จะทำประชาพิจารณ์เสร็จแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวระยอง
“ในฐานะที่ท่านเป็นข้าราชการเมื่อมีมติครม.แต่งตั้งโยกย้ายตามความเหมาะสมของผู้บังคับบัญชา ก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็รู้สึกเสียดายอยากให้ผู้ว่าอยู่ต่อ แต่ในอนาคตท่านผู้ว่าซึ่งเป็นคนระยองอาจได้โยกย้ายกลับมาจังหวัดระยองอีกครั้งหนึ่งก่อนเกษียณราชการก็ได้”