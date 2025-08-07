กองทัพอากาศเมียนมาส่งเครื่องบิน YAX-130 ถล่มทหารกะเหรี่ยง 2 รอบ 50 ลูก

ทหารเมียนมาส่งเครื่องบิน YAX-130 2 ลำ ทิ้งระเบิด ร่วม 50 ลูก ขับทหารกะเหรี่ยงออกจากรอบฐานทีตาแหล่ ตรงข้าม อ.พบพระ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากชายแดนไทย เมียนมาด้านจ.ตาก ว่า ทหารเมียนมาใช้อากาศยาน (แบบ YAK-130) จำนวน 2 ลำ ทิ้งระเบิด บริเวณโดยรอบที่ตั้งฐานทีตาแหล่ อ.วาเล่ย์ใหม่ จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศสหภาพเมียนมา ด้านตรงข้ามบ้านวาเล่ย์ใต้ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 2 กม.
ทั้งนี้เพื่อสกัดทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง(เคเอ็นยู) ที่กำลังปิดล้อมที่มั่นฝ่ายเมียนมา โดยทหารในพื้นที่ได้ขอสนับสนุนหน่วยเหนือเพื่อโจมตีทางอากาศ การสู้รบของฝ่ายทหารเมียนมาช่วงนี้จะใช้อากาศยานปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่อง บางครั้งใช้เครื่องบินทิ้งระเบิด บางครั้งใช้โดรน หรืออากาศยานไร้คนขับทิ้งระเบิด การปฏิบัติการทิ้งระเบิดครั้งนี้ ฝ่ายเมียนมาส่งเครื่องบิน YAX-130 ทิ้งระเบิด 2 รอบ มากถึง 50 ลูก เพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายต่อต้านที่จะยึดค่ายทีตาแหล่ ซึ่งเป็นที่มั่นสุดท้ายของทหารเมียนมาด้านตรงข้าม อ.พบพระ
ด้านทหารไทย หน่วยเฉพาะกิจราชมนู กองกำลังนเรศวร ยังคงตรึงกำลังลาดตระเวนอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยของกองกำลังติดอาวุธต่างชาติ และดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน