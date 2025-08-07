ตร.หิ้ว ‘ร.อ.กัมพูชา’ ฝากขัง ผู้ใหญ่บ้านเผยพิรุธ อยู่ไทย 2 ปีไร้อาชีพ เร่งสอบ ‘สายลับ’ จริงหรือไม่

ตำรวจฝากขังวันนี้ ทหารกัมพูชา ยศร้อยเอก อายุ 36 ปี กับคดีอาวุธปืนและเข้าเมืองผิดกฎหมาย และอยู่ระหว่างสืบว่าเป็น “สายลับ” ให้กับเขมรหรือไม่ ผญบ.บ้านแฟนสาวเผยเมียของทหารเขมร มีสามีเป็นฝรั่งอยู่แล้ว เอาเงินมาสร้างบ้าน สามีเขมรเป็น “ชายคบซ้อน” รับอึ้งหลังทราบข่าวเพราะเป็นคนอัธยาศัยดี เป็นนักกีฬาหมู่บ้าน
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำรวจ สภ.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ได้นำตัว นายวิน ดา อายุ 36 ปี ชาวกัมพูชา ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ในความผิดเบื้องต้นคดี พ.ร.บ.อาวุธปืน และเข้าเมืองผิดกฎหมาย
หลังจากตำรวจ สภ.ลำดวน ได้เข้าควบคุมตัว นายวิน ที่บ้านพักใน จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นบ้านของ นางสาวจอย อายุ 27 ปี ภรรยาของนายวิน ทั้งสองมีบุตรด้วยกัน 1 คน เนื่องจากตรวจสอบก่อนหน้านี้พบเป็น ชาวต่างชาติ จะต้องมีการตรวจสอบตามคำสั่งของหน่วยความมั่นคง
ปรากฏว่าจากการตรวจค้นภายในบ้านพบ อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก และชุดทหารเขมรยศร้อยเอก และติดตราสัญลักษณ์ BHQ องครักษ์พิทักษ์ ฮุน เซน อีกหลายชุด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะมาแฝงตัวเป็นสายลับแอบส่งความเคลื่อนไหวทางการทหารไทยให้ฝ่ายกัมพูชา นำมาสู่การสอบสวนเพิ่มเติมกับหน่วยงานอีกหลายฝ่าย ทั้งกองทัพภาพ 2 หน่วยความมั่นคง และตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
ถึงแม้นายวินจะปฏิเสธข้อกล่าวหาว่า “ไม่ได้เป็นสายลับ” ยอมรับเพียงว่าเคยเป็นทหารมาได้ 9 เดือน แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเพราะมีหลักฐานเชื่อมโยงหลายอย่าง ทั้งการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวที่เชียร์การทำงานของฮุน เซน ผู้นำกัมพูชา ทั้งพบมีโทรศัพท์มีข้อมูลรวม 3 เครื่อง และยังพบมีการใช้ชื่อถึง 4 ชื่อในประเทศไทยประกอบด้วย
ชื่อในบัตรประชาชน : นาย วิน ดา อายุ 36 ปี
ชื่อในพาสปอร์ต MEAS SOMONCHANNAK (เมียะฮ์ โซมอนจันนะ)
ชื่อทางทหาร ร้อยเอก ซน กิม ไอ กองบัญชา BHQ
ชื่อในบัตรที่ทำงาน (เป็นอีกชื่อหนึ่ง ยังไม่ทราบ)
จนกระทั่งต่อมา พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาเผยว่าจากหลักฐานที่พบมีความเป็นไปได้ว่ามีการเชื่อมโยงกัน แต่จะต้องไปสอบอย่างละเอียดเพื่อความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งจะต้องใช้เวลายังไม่สามารถเปิดเผยได้ในตอนนี้ หากพบเป็นจริงก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายเมืองไทยต่อไป
ล่าสุด นางจรีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านโคกสูง ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวจอย ภรรยานายวิน เล่าว่า นายวินเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเกือบ 2 ปีที่แล้ว แต่ไม่ได้ทำงานอะไร เท่าที่เห็น นายวินเป็นคนอัธยาศัยดี เข้ากับวัยรุ่นในหมู่บ้านได้ดี และร่วมเล่นกีฬากับเยาวชนจนชนะมาแล้วหลายครั้ง ก่อนหน้านี้ไม่คิดอะไรเพราะเป็นคนมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน พอทราบข่าวยอมรับว่าตกใจ ลึกๆ เชื่อว่าน่าจะเป็นสายลับจริง
สำหรับ น.ส.จอยเคยไปทำงานอยู่พัทยา กลับบ้านบ้างเป็นบางครั้ง ต่อมามีแฟนเป็นฝรั่ง จนได้สร้างบ้านแล้วกลับมาอยู่ที่บ้าน จนกระทั่งเห็นนายวิน เข้ามาอาศัยอยู่ด้วยจนมีลูกด้วยกัน 1 คน สาเหตุที่ทั้งสองคนไม่ได้ทำงานและมีเงินใช้ส่วนตัว เชื่อว่าน่าจะเป็นเงินที่ฝรั่งส่งมาให้ทุกเดือน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในวันที่ตำรวจเข้าจับกุมวันแรก น.ส.จอย ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ พอมาเป็นข่าวได้เข้ามายอมรับกับผู้สื่อข่าวว่า จะขอปิดใบหน้าทั้งหมดและไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆ เพราะกลัวว่าสามีฝรั่งจะรู้เรื่องนี้