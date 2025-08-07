ชาวบ้านผวา กลิ่นศพ หมาหอนทั้งคืน วอนรัฐเร่งจบเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา

ชาวบ้านผวา กลิ่นศพ หมาหอนทั้งคืน วอนรัฐเร่งจบปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่หมู่บ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นหมู่บ้านชายแดนไทย-กัมพูชา ใกล้พื้นที่ปะทะบริเวณเขาพระวิหาร พบว่าขณะนี้ประชาชนบางส่วนที่เคยอพยพไปยังศูนย์พักพิงได้เริ่มทยอยเดินทางกลับบ้าน และกลับมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ ทั้งในด้านการประกอบอาชีพและการเปิดร้านค้าขาย โดยเฉพาะร้านขายอาหาร เช่น ไก่ย่าง เริ่มเปิดให้บริการอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามชาวบ้านส่วนใหญ่ ยอมรับว่ายังมีความกังวลว่าอาจเกิดเหตุปะทะขึ้นอีกครั้งในอนาคต แต่การกลับมาครั้งนี้ เนื่องจากหลายศูนย์พักพิงเริ่มทยอยปิดตัวลง เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับนักเรียนในช่วงเปิดเทอม ทำให้ชาวบ้านบางส่วนตัดสินใจกลับมาดูแลบ้านเรือนที่ต้องทิ้งร้างไว้นานหลายวัน
นายทองคำ วงษ์ใหญ่ อายุ 55 ปี ชาวบ้านภูมิซรอล เปิดเผยว่า ตนได้พาบิดาอายุ 80 ปี ซึ่งป่วยเป็นอัมพาต อพยพไปยังศูนย์พักพิงในอำเภอเบญจลักษ์ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันแรกของการปะทะ และได้พำนักอยู่เป็นเวลาเกือบ 2 สัปดาห์ ก่อนจะมีประกาศย้ายศูนย์พักพิง เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอนในช่วงเปิดเทอม ตนจึงอาศัยโอกาสนี้พาบิดากลับมาดูบ้าน
นายทองคำกล่าวเพิ่มเติมว่า หลังกลับมาถึงบ้าน สิ่งที่ผิดสังเกตอย่างมากคือ กลิ่นเหม็นคล้ายซากสัตว์เน่า ซึ่งลอยมาเป็นระยะ โดยเฉพาะเมื่อมีลมพัดแรง สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากซากศพทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตจากการปะทะและยังไม่ได้รับการเก็บกู้ โดยได้รับข้อมูลจากทหารบริเวณแนวปะทะว่า พื้นที่โซนภูมะเขือนั้นมีกลิ่นรุนแรงมาก แม้ใส่หน้ากากอนามัยสามชั้นก็ยังไม่สามารถป้องกันกลิ่นได้
“เมื่อคืนยังไม่ได้นอนเลย เพราะหมาหอนทั้งคืน พอตีห้าก็ได้ยินเสียงปืนดังเป็นระยะ อยากให้ผู้มีอำนาจจัดการเรื่องนี้ให้เด็ดขาด จะยิงก็ยิงให้จบ หรือหากจะเจรจาก็ขอให้เรียบร้อยเด็ดขาด พวกเราจะได้กลับมาทำมาหากินตามปกติ” นายทองคำกล่าว
ขณะที่ นายวิมล ทองอ่อน อายุ 56 ปี สมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เปิดเผยว่า ตนปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่เกิดการปะทะ ปัจจุบันเริ่มมีชาวบ้าน โดยเฉพาะผู้ชาย กลับมานอนที่บ้านบ้างแล้ว แต่ยังไม่มากนัก
“ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ผิดสังเกตว่าหมาหอนตอนกลางคืนเยอะกว่าปกติ หลังมีข่าวว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตจำนวนมาก ชาวบ้านเองก็หวังว่าการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) จะออกมาในทางที่ดีและยุติความขัดแย้งให้ได้ เพราะตอนเกิดเหตุปะทะ ชาวบ้านเดือดร้อน ไม่มีรายได้ ต้องอพยพหนีภัยมากว่า 10 วันแล้ว” นายวิมลกล่าว
ทั้งนี้ ชาวบ้านยังคงติดตามผลการประชุม GBC อย่างใกล้ชิด พร้อมวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางออกอย่างสันติ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างมั่นใจและปลอดภัยในระยะยาว