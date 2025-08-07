ภาคปชช.สงขลากังวล มติอบจ.กู้เงิน 2 พันล้านสร้างถนน เตรียมยื่นเรื่องคัดค้าน

ภาคประชาชน เตรียมเข้าพบหน่วยเกี่ยวข้อง หารือการนำเงินในอนาคตมาใช้ กระทบกับการบริหารงานระยะยาว ที่ต้องนำงบประมาณที่มีน้อยอยู่แล้ว มาใช้หนี้เงินกู้ทนายอาร์ม เตรียมยื่นเรื่องค้านการกู้เงิน อบจ.
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมหลัง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบ ให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากู้เงิน จากสถาบันการเงินและกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวม 2,009 ล้านบาทเศษเพื่อทำการก่อสร้างและซ่อมถนนในความรับผิดชอบของอบจ.จำนวน 84 สายทางไปแล้วนั้น
นายปรีชา สุขเกษม ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ภาคประชาชน ในจังหวัดสงขลา ต่างมีความกังวลต่อมติดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่า เป็นการนำเงินอนาคตมาใช้โดยไม่จำเป็นเร่งด่วน จะทำให้ อบจ.สงขลาขาดงบประมาณในการพัฒนาอีกหลายปี เนื่องจากต้องนำงบประมาณที่มีน้อยอยู่แล้ว มาชำระหนี้เพิ่มมากขึ้น โดยมองว่า การทำถนนนั้น จะสร้างความสุขให้ประชาชนได้จริงหรือไม่ พร้อมเตรียมที่จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลปกครอง สตง.หรือ ป.ป.ช.เพื่อระงับยับยั้งหรือบรรเทาการกู้เงินดังกล่าวได้อย่างไรหรือไม่
นายสมโภช โชติชูช่วง อดีตรอง ผวจ.กระบี่ ภาคประชาชนในจังหวัดสงขลา กล่าวว่า นอกจากนั้นยังมองว่า การกู้เงินจำนวนมากเช่นนี้ ถือว่า เกินขีดความสามารถในการชำระคืนไม่ ที่สำคัญมีการตั้งคำถามว่า ถนน ที่จะซ่อมสร้างนั้น ส่วนหนึ่งอยู่ใน 4 อำเภอรอยต่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้วิธีการประกวดราคา ไม่ต้องมีการแข่งขันราคา แค่ใช้วิธีพิเศษจะมีปัญหาเรื่องความโปร่งใสหรือไม่ ซึ่งต้องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา มีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไร จะระงับยับยั้งหรือปล่อยเลยตามเลย ให้หายนะ เกิดขึ้นจากการนำเอา อบจ.ไปจำนำ
ทั้งนี้มีรายงานว่าตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาบริษัทรับเหมาก่อสร้างทำถนนในอบจ.สงขลาส่วนใหญ่เป็นบริษัทของนักการเมืองระดับชาติการกู้เงิน 2,000 ล้าน ประกอบกับพื้นที่บางส่วนสามารถใช้วิธีการพิเศษในการจัดจ้างทำให้ถูกมองว่าผลประโยชน์จากเงินกู้ในครั้งนี้จะถูกส่งต่อไปยังคนกลุ่มเดิมหรือไม่ อย่างไรก็ตามยังมีขั้นตอนหลังจากสภาอบจ.สงขลา มีมติเห็นชอบให้กู้เงินรวม 2,009 ล้านบาท ต่อสถาบันการเงินและกองทุนส่งเสริมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกหลายขั้นตอนและยังไม่ชัดเจนว่าทั้ง 2 องค์กรจะอนุมัติเงินกู้ตามจำนวนนี้หรือไม่
ในขณะที่นายทนายอาร์ม สุวรรณรักษา ภาคประชาชนในจังหวัดสงขลา กล่าวว่าในฐานะนักกฎหมาย มีคนถามว่าหนี้ก้อนนี้จะหยุดยังไง แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดจะเข้ามายับยั้งได้หรือไม่ ขอตอบตรงนี้เลยว่า ไม่ได้ ทั้งตามข้อกฎหมาย ผู้ว่าไม่มีอำนาจ และ โดยมารยาทการบริหารก็จะไม่ยุ่ง
“แต่ผมจะไม่ยอมให้เรื่องนี้จบเงียบแน่นอนตอนนี้ผมเตรียมดำเนินการตามข้อกฎหมายและจะทำหนังสือถึง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะประธานกรรมการเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(กสอ.)เพราะเรื่องนี้เข้าข่ายผิดระเบียบชัดเจน ตามหลักเกณฑ์กู้เงิน พ.ศ.2555 ข้อ 8(1) โครงการต้องมีความจำเป็นเร่งด่วน หากไม่ทำจะเกิดความเสียหาย แต่ถนนที่ว่านี้ไม่ได้มีเหตุเร่งด่วนหากยังดันทุรังเดินหน้ากู้ ผิดทั้งคนอนุมัติ ทั้งคนปล่อยกู้ติดคุกได้ทั้งสภา ทั้งข้าราชการและผมจะทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ด้วยในฐานะเจ้าของอบจ. ผมไม่ยินยอมให้ใครเอาอบจ.ไปจำนอง ให้ทบทวนการปล่อยกู้ผมไม่อยากเป็นหนี้ด้วย มติที่ขัดกฎหมายบังคับใช้ไม่ได้ เราต้องไม่ยอมให้หนี้ 2,000 ล้านนี้เกิดขึ้น”นายทนายอาร์ม กล่าว
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ในช่วงของการเลือกตั้ง นายก อบจ.สงขลาที่ผ่านมา นายสุพิศฯ ที่ชนะการเลือกตั้งประกาศนโยบายในการปรับซ่อม ถนนของ อบจ.จะไม่เป็นหลุมเป็นบ่อใน 100 วัน แต่ไม่ได้ประกาศว่า จะกู้เงิน 2000 ล้านมาทำถนน อย่างที่เป็นอยู่ ดังนั้นจึงถือเป็นการทำให้คู่แข่งคนอื่นเสียโอกาส เพราะไม่ได้ประกาศนโยบายที่ชัดเจนทั้งหมด จึงมองว่าเป็นการลักไก่ ซึ่งคำถามที่เกิดขึ้นคือ กกต.เห็นอย่างไรในประเด็นนี้