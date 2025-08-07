ชาวพิจิตรจัดกิจกรรมสดุดีทหารกล้าที่เสียชีวิต 15 นาย พร้อมประดับธงชาติทั่วเมืองพิจิตร

ชาวพิจิตรก็จัดกิจกรรมสดุดีทหารกล้าที่เสียชีวิต ทั้ง 15 นายพร้อมทั้งประดับธงชาติตามสถานที่ต่างๆทั่วจังหวัดพิจิตร
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่จังหวัดพิจิตร ชมรมข้าราชการบำนาญร่วมกับเทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมสดุดีเหล่าทหารกล้าที่เสียชีวิตทั้ง 15 นาย เกิดปะทะกันที่เขตชายแดน และส่งขวัญกำลังใจ ให้กับทหารที่ยังคงตรึงกำลังอยู่ที่ชายแดน โดยกิจกรรมก็มีการแสดงการรำมวยของเหล่านักเรียน เพื่อเป็นการปลุกใจ รวมถึงการกล่าวสดุดี ให้กับเหล่าทหารที่เสียชีวิตจากการรบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา รวมถึงการวางพวงหรีดเพื่อเป็นการไว้อาลัย ให้กับทหารที่เสียชีวิต
หลังจากนั้นจึงได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของการรักชาติของคนไทย พร้อมทั้งการเขียนข้อความอวยพรบนป้ายขนาดใหญ่ เพื่อให้กำลังใจกับ ทหารที่ยังปฎิบัติหน้าที่อยู่บริเวณชายแดน
โดยนายชัชณัฐ นาคไพจิตร ประธานชมรมข้าราชการบำนาญพิจิตร เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักชาติ และการสดุดีเหล่าทหารที่เสียชีวิต และประกาศให้รู้ว่าเหล่าทหารจะอยู่ในใจเราตลอดไป
นอกจากนั้นจังหวัดพิจิตร ยังได้มีการประดับธงชาติตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง บ้านเรือนประชาชน รวมถึงสถานที่ราชการเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ในยามที่บ้านเมืองเกิดภาวะสงครามระหว่างประเทศ