ตร.ไซเบอร์ ทลายแก๊ง รับจำนำ i Cloud ลูกค้าทั่วไทย 5 พันราย เงินหมุนกว่า 5 ล้านต่อเดือน
เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 7 ส.ค.68 พล.ต.ท.ไตรรงศ์ ผิวพรรณ ผบช.สอท พ.ต.อ.วิศรุต จันทร์สุวรรณ ผกก.1 สอท.2 ,พ.ต.ท.โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี รองผกก1 สอท2 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์บุกทลายร้านขายโทรศัพท์มือถือและจำนำมือถือออนไลน์ชื่อร้านนักเลงมือถือ เลขที่ 1/7 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งมีนายจิราธิวัฒน์ หรือเก่ง นักเลงมือถือ เป็นเจ้าของร้าน
พล.ต.ท.ไตรรงศ์ ผิวพรรณ ผบช.สอท ซึ่งในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่สอท.ได้มาจับกุมร้านขายโทรศัพท์มือถือและจำนำมือถือออนไลน์ซึ่งมีการปล่อยเงินกู้นอกระบบ ซึ่งในการดำเนินการนั้นทางร้านจะมีการยึดโทรศัพท์หรือยึดไอคลาวเอาไว้เป็นประกัน ซึ่งการยึดโทรศัพท์นั้นไม่ใช่เอาโทรศัพท์เอาไว เพียงแต่มีการลงโปรแกรมที่ควบคุมโทรศัพท์ในการที่ทางเจ้าของเครื่องไม่ชำระดอกเบี้ยหรือไม่เอาเงินต้นมาคืน ทางร้านก็จะทำการปิดเครื่องโทรศัพท์ทำให้โทรศัพท์ของผู้กู้ยืมเงินใช้การไม่ได้
ซึ่งขณะนี้เราตรวจสอบได้3 สาขา สามูลค่าความเสียหายเดือนละหลายล้านบาท ซึ่งปล่อยกู้นั้นไม่เกิน1 แสนต่อคน ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอท.กำลังขยายผลทั้งหมดของเครือข่ายร้านโทรศัพท์มือถือแห่งนี้
ทั้งนี้มีรายงานว่า ซึ่งร้านนี้มีลูกค้าอยู่ประมาณ 5 พันรายทั่วไปประเทศพบเงินหมุนกว่า 5 ล้านต่อเดือน
