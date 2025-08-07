จับหนุ่มมี14 คดี ติดตัว อ้างเป็นครู รู้จักนักการเมืองใหญ่ ฝากเป็นครูได้ เหยื่อเชื่อจ่ายหลักล้าน

ตำรวจตามรวบหนุ่มวัย 35 ปีหลังใช้กลอุบายอ้างตัวเป็นเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สามารถฝากเข้าไปเป็นครูได้ มีคนหลงเชื่อโอนเงินเป็นค่าดำเนินการรวมเป็นเงินกว่า 6 ล้านบาทจากผู้เสียหาย 7 คน ค้นประวัติพบมีคดีฉ้อโกงอีก 7 คดีรวมเป็น 14 คดี เจ้าตัวสารภาพฝากบอกลูกเมียหลังจากออกจากคุกจะเป็นคนดี
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมือง บุรีรัมย์ นำโดย พ.ต.ท.สุชาติ วิชาสวัสดิ์ สว.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนชุดที่ 1 และ ชุด ccoc ตำรวจ สภ.ปะคำ ,สภ.บ้านด่าน และตำรวจ สภ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นำหมายจับศาลจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 220/2568 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2568 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน“ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น โดยได้กระทำด้วยการแสดงความข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แก่ประชาชน ,ปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอม”
ต่อมาชุดสืบสวน สภ.เมือง นำโดย พ.ต.อ.จำรัส ศิริเลี้ยง ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ นำหมายศาลเข้าจับกุมนายพลาพล หรือกี้ กลมลี อายุ 35 ปี ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากก่อนหน้านี้นายกี้ ได้ก่อเหตุหลอกลวงชาวบ้านอ้างว่าตัวเองเป็นครู รู้จักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทางการเมือง สามารถฝากคนเข้าไปรับราชการครูได้ แต่จะต้องมีค่าดำเนินการและค่าใช้จ่ายให้ตามเส้นทางรายละ 800,000-900,000 บาท มีผู้หลงเชื่อโอนเงินให้ทั้งหมด 7 รายในหลายพื้นที่ของจังหวัดบบุรีรัมย์ รวมเป็นเงินกว่า 6,000,000 บาท
ตำรวจนำตัวมาสอบสวนเบื้องต้นนายกี้ รับสารภาพได้ทำจริง สาเหตุที่ทำไปเพราะตามน้ำ เพราะมีคนประสานมาก่อน หลังจากได้รายแรกก็ติดพัน มีคนติดต่อมาอีกจึงจำเป็นต้องทำเพราะรายได้ดีส่วนหนึ่งรู้ว่าสักวันจะต้องเจอแบบนี้ฝากขอโทษผู้เสียหายที่ต้องมาเดือดร้อนโดยเฉพาะฝากขอโทษภรรยาและลูกที่หลงผิด หลังติดคุกออกมาแล้วจะปรับตัวเป็นคนดี แต่ยังไม่มั่นใจว่าภรรยาจะอยู่รอหรือไม่
จากการตรวจสอบของตำรวจยังพบว่านายกี้มีหมายจับคดีฉ้อโกงในลักษณะเดียวกันอีก 7 คดี เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมไปแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาคดีวันที่ 6 สิงหาคม 2568
