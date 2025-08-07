หอค้าน่าน เผยพายุวิภาทุบภาคธุรกิจ 3 พันล. เสนอ 4 มาตรการเยียวยา พักชำระหนี้ 1 ปี
จากอิทธิพลพายุโซนร้อน “วิภา” ที่พัดถล่มพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในหลายอำเภอของจังหวัดน่าน ท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อทรัพย์สิน สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ และพื้นที่ทางการเกษตร ประชาชนจำนวนมากถูกตัดขาดจากโลกภายนอก เนื่องจากถนนสายหลักและสายรองถูกน้ำท่วมไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ขณะที่ยังขาดแคลนอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง
ภาคธุรกิจในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบโดยตรงจากอุทกภัยครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และผู้ประกอบการในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งต้องหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว สินค้าและสต็อกสินค้าถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมด ทำให้เกิดการสูญเสียรายได้อย่างรุนแรง ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดน่าน ได้รับความเสียหายเกือบ 100% นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้ ส่งผลกระทบต่อรายได้ในภาคการท่องเที่ยวอย่างเลี่ยงไม่ได้
นางสาววัชรี พรมทอง ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า จากการประเมินความเสียหายในเบื้องต้นพบว่า ภาคธุรกิจได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำท่วมครั้งนี้คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท และเมื่อรวมความเสียหายด้านเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค และค่าเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจ มูลค่าความเสียหายรวมอาจสูงถึง 5,000 ล้านบาท ซึ่งหนักกว่าสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 อย่างมีนัยสำคัญ
เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว หอการค้าจังหวัดน่านจึงได้เสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ให้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาอย่างเป็นรูปธรรมใน 4 ด้านเร่งด่วน ได้แก่
มาตรการลดภาระภาษี : ขอให้พิจารณาการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะ SMEs รวมถึงพิจารณายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับการซื้อสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมและฟื้นฟูทรัพย์สิน
มาตรการเยียวยาโดยตรง : เสนอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณพิเศษเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยในทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของที่อยู่อาศัย ธุรกิจที่ได้รับความเสียหาย และเกษตรกรที่พื้นที่เพาะปลูกถูกน้ำท่วม
มาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อ : เรียกร้องให้พิจารณาพักชำระหนี้สินเชื่อต่างๆ ทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อเกษตร เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี เพื่อให้ผู้ประสบภัยมีโอกาสฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐาน เสนอให้มีการเร่งฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวโดยเร็วที่สุด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เดินหน้าต่อไปได้
ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดน่าน วิงวอนขอความกรุณาจากรัฐบาล โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ให้พิจารณาข้อเสนอเหล่านี้อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดน่านให้กลับคืนสู่ภาวะปกติในเร็ววัน