นักเรียน ม.4 ตกจากระเบียงชั้น 4 โรงเรียนชื่อดังโคราช บาดเจ็บ สะโพกเคลื่อน นำส่ง รพ.รักษาแล้ว

เมื่อเวลา 16.45 น. วันที่ 7 สิงหาคม พ.ต.อ.สุทธินันท์ คงแช่มดี ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา พร้อมพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องรุดไปตรวจสอบอุบัติเหตุที่โรงเรียนมัธยมหญิงล้วนชื่อดัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา (สพม.นม.) เขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา หลังได้รับแจ้งว่ามีนักเรียนตกจากชั้น 4

ที่เกิดเหตุเป็นอาคารเรียน พบผู้บาดเจ็บเป็นนักเรียนหญิงชั้น ม.4 ตกจากระเบียงชั้น 4 ลงมาที่พื้นด้านล่างซึ่งเป็นกองดิน ได้รับบาดเจ็บทางกระดูก เบื้องต้นปลอดภัยแต่สะโพกเคลื่อน บุคลากรทางการแพทย์ได้ปฐมพยาบาล ก่อนนำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

จากการสอบสวนทราบว่า ผู้บาดเจ็บเคยมีประวัติจบชีวิตมาแล้ว แต่ครูและเพื่อนช่วยกันกันเฝ้าระวังด้วยความเป็นห่วง และนำไปรักษาอาการซึมเศร้า

