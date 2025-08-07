รวบกลางไลฟ์สด! บุกพูลวิลล่าหรูพัทยา รวบแก๊งจีนเทา ตั้งฐานไลฟ์โชว์สยิว-เก็บค่าชม เจอ3ข้อหาหนัก

รวบกลางไลฟ์สด! บุกพูลวิลล่าหรูพัทยา รวบแก๊ง Sex Creator จีนเทา ตั้งฐานเปิดไลฟ์-เก็บค่าชม ตร.ตั้ง 3 ข้อหาหนัก
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม., พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม.(สส.), พล.ต.ต.ชัยฤทธิ์ อนุฤทธิ์ ผบก.ตม.3 และ พ.ต.อ.คธาธร คำเที่ยง รอง ผบก.ตม.3 สั่งการให้ พ.ต.อ.จิรพงศ์ รุจิรดำรงค์ชัย ผกก.สส.บก.ตม.3 พร้อมชุดสืบสวนภาคตะวันออก กก.สส.บก.ตม.3 นำโดย พ.ต.ท.อิธิธร ประเสริฐศักดิ์ รอง ผกก.ฯ ลุยปิดล้อมจับกุม อาหง (นามสมมุติ) พร้อมพวก แก๊งจีนเทาจากแดนมังกร ซึ่งเข้าตั้งฐานเปิด live สดกิจกรรมทางเพศ ผ่านแพลตฟอร์มจีน เก็บค่าเข้าชม และค่าสั่งการนักแสดงแบบสดๆ สร้างรายได้อย่างผิดกฎหมาย
จากการสืบสวนและติดตามอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถพิสูจน์ทราบถึงสถานที่พักอาศัยของผู้ต้องหาได้อย่างชัดเจน จึงได้วางแผนและนำกำลังเข้าควบคุมตัว อาหง (นามสมมุติ) พร้อมพวก ไว้ได้สำเร็จคาบ้านพูลวิลล่าหรูกลางเมืองพัทยา พบของกลางเป็นเซ็กซ์ทอย ถุงยางอนามัย และอุปกรณ์ถ่ายทำเป็นกล้องมือถือและไฟไลฟ์สด จำนวนมาก
แจ้ง 3 ข้อหาหนัก “ร่วมกันเพื่อความประสงค์แห่งการค้า ซึ่งภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือสิ่งอื่นใดอันลามก”, “ประกอบการค้า หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น” และ “นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้” ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา ดำเนินคดี
พล.ต.ต.ชัยฤทธิ์เปิดเผยว่า ปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อสั่งการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งกำชับให้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างอาชญากรข้ามชาติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามคนต่างด้าวที่แฝงตัว ปะปนเข้ามากระทำความผิด อันเป็นภัยต่อความสงบสุขของประชาชนและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ซึ่งการดำเนินการอย่างจริงจังจะช่วยรักษาภาพลักษณ์ของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งพฤติการณ์ของกลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าวเป็นการเย้ยกฎหมายและสร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานาชาติ เป็นสิ่งที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไม่สามารถปล่อยให้เกิดขึ้นได้ ต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งตามกฎหมายอาญา และ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ อย่างเด็ดขาด