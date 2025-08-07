สกัด แก๊งยาบ้า ‘ตี๋หน้าพระลาน’ ยึดของกลาง 2 ล้านเม็ด มูลค่า 60 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม บริเวณหน้าสถานีตรวจภูธรพระพุทธบาท นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.ธรรมนูญ เชาววะนิชย์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี พ.ต.อ.ไกรสร ศรีอำพร ผกก.สส.ภ.จว.สระบุรี หัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 พ.ต.อ.วีระวุฒิ ดำสุวรรณ ผกก.สภ.พระพุทธบาท ว่าที่ร้อยตรีอากาศ ปานแย้ม ผู้เชี่ยวชาญการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 นายมนัสพัน ดอนก้อนไพร นายอำเภอพระพุทธบาท พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษ
ร่วมกันจับกุมผู้ลำเลียงยาเสพติดเครือข่าย “ตี๋หน้าพระลาน” โดยมีชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาค 1 และเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยข่าวกรองทางทหาร ศูนย์ปฏิบัติการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้สืบสวนขยายผลจากการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญจำนวนหลายคดี จนนำไปสู่การจับกุมกุมนักค้ายาเสพติด รวมไปถึงทีมลำเสียงยาเสพติดได้จำนวนมาก และจากประสานข้อมูลผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญกับ ภ.จว.บึงกาฬ ทำให้ทราบว่ามีนายมณเฑียร หรือต้อง ขับรถอีซูซุ มิวเอ็กซ์ สีดำขนยาเสพติด โดยมีน.ส.ชนันธิดา หรือเค้ก โดยสารมากับรถขนยาเสพติด และนายไชยรัตน์ หรือกบ ขับรถเก๋งมิตซูบิชิ แอทราจ สีแดง ขับรถสำรวจเส้นทาง ซึ่งทั้งหมดมีภูมิลำเมาอยู่ที่ จ.สระบุรี นั้นมีพฤติการณ์ลักลอบลำเลียง ยาเสพติดจากบริเวณภาคอีสานตอนบนลงมายังพื้นพื้นที่ภาคกลาง โดยจะมีรถสำรวจเส้นทางขับนำหน้ารถขนยาเสพติด
จากนั้นวันที่ 6 ส.ค. ชุดสืบสวนทราบว่ากลุ่มผู้กระทำผิดได้เดินทางไปรับยาเสพติดบริเวณภาคอีสานตอนบน โดยจะใช้รถยนต์ยี่ห้อ อีซูซู มิวเอ็กซ์ สีดำ เป็นยานพาหนะในการสำเสียงยาเสพติดเข้าสู่ภาคกลาง และมีรถเก่งยี่ห้อ มิตซูบิชิ แอทราจ สีแดง เป็นรถคอยสังเกตการด่านตรวจ โดยใช้เส้นทางถนน ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.พระพุทธบาท จึงประสานให้เจ้าหนาที่ตำรวจ สภ.พระพุทธบาท ตั้งจุดสกัดรถลำเลียงยาเสพติดที่บริเวณหน่วยบริการประชาชน ต.ธารเกษม ส่วนกำลังเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมที่เหลือ ได้วางกำลังเฝ้าสังเกตการณ์ตามเส้นทางหลักและรองเพื่อจะสกัดกั้นการลำเสียงยาเสพติดในครั้งนี้ และเมื่อเวลาประมาณ 16.30 น. ของวันที่ วันที่ 6 สิงหาคม นายมณเฑียร และน.ส.ชนันธิดา ได้ขับรถลำเสียงยาเสพติดมาถึงจุดสกัดของ สภ.พระพระพุทธบาท เจ้าที่ชุดจับกุมจึงเรียกให้หยุดและแสดงตนเข้าตรวจ ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดของกลางซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าเดินทางจำนวน 5 ใบ วางอยู่บริเวณเบาะด้านหลังคนขับ และสามารถติดตามไปจับกุมนายไชยรัตน์ ที่ขับรถนำสำสำรวจเส้นทางซึ่งอยู่ห่างจากรถขนยาเสพติดประมาณ 3 กม. อีก 1 ราย ได้ทันทีโดยสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้พร้อมของกลาง ดังนี้
- ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ซุกช่อนอยู่ภายในกระเป๋าเดินทาง จำนวน 5 ใบ โดยกระเป๋าแต่ละโบบรรจุยาบ้าจำนวน 400,000 เม็ด รวมจำนวนยาบ้าทั้งหมด 2,000,000 เม็ด
- ผู้ต้องหาที่ร่วมกันกระทำผิด จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายมณเฑียร หรือต๋อง (ขับรถขนยาเสพติด) น.ส.ชนันธิดา หรือเค้ก (โดยสารมาด้วยกันกับรถขนยาเสพติด) นายไชยรัตน์ หรือกบ (ขับรถนำสำรวจเส้นทาง)
- ยึดรถยนต์ที่ใช้ในการกระทำผิด จำนวน 2 คัน ประกอบด้วยรถยนต์ยี่ห้อ อีซูซุ มิวเอ็กซ์ สีดำ จำนวน 1 คัน รถเก๋งยี่ห้อ มิตชูบิชิ สีแดง จำนวน 1 คัน
โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดฐาน ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป
ซึ่งผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่ารับจ้างจากนายพงษ์พัฒน์ หรือตี๋หน้าพระลาน โดยมีนางสาวสุวรรณษา หรือ พลอย ซึ่งอาศัยอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเป็นคนโอนเงินค่าจ้างให้ โดยทั้ง 3 คนได้ค่าจ้างขนส่งยาเสพติดในครั้งนี้คนละ 60,000 บาท และนายไชยรัตน์หรือกบ (คนขับรถสำรวจเส้นทาง) ยอมรับสารภาพว่า นางสาวสุวรรณษา เป็นลูกสาวของตนเอง และนายตี๋หน้าพระลาน นั้นเป็นลูกเขย ได้สั่งการให้ตนเองหาคนขับรถส่งยาในครั้งนี้
ซึ่งการจับกุมในครั้งนี้ เป็นการยับยั้งการแพร่กระจายของยาเสพติดไปสู่ประชาชนได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากถูกนำออกชายสู่ท้องตลาดจะมีมูลค่ากว่า 60,000,000 บาท